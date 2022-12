Precari della sanità, si accende lo scontro in Molise

CAMPOBASSO. Nel mare magnum della sanità molisana non manca nulla. Nemmeno le contrapposizioni tra sigle sindacali, come quella evidenziata oggi da ben sei organizzazioni: Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fials, Nursind e Nursing-up.

«Come organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 2019/2021 Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind, Nursing Up, si dissociano dalla decisione assunta ieri, 15 dicembre, al tavolo convocato presso la prefettura di Campobasso alla presenza della sola Ugl, organizzazione sindacale non firmataria del contratto della sanità pubblica e quindi non rappresentativa. A seguito dell’incontro che le scriventi hanno avuto con Asrem il giorno 14 dicembre, nessuna informazione in merito alle decisioni prese il giorno successivo è stata fornita alle organizzazioni presenti che con forza hanno chiesto la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza a fine anno; pertanto, come sigle firmatarie del contratto di lavoro della sanità pubblica, decideranno in merito all’avvio di azioni a tutela e difesa dei diritti dei propri iscritti e delle stesse organizzazioni sindacali».