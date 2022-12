Rio Vivo, la vertenza demaniale in Cassazione

TERMOLI. Udienza in Cassazione, ieri mattina, dove è stata impugnata da privati e amministrazione comunale la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, pubblicata il 25 gennaio 2021. Come riporta il documento prodotto dall’avvocato Laura Venittelli, che difende alcuni dei residenti, il contenzioso, riguardante la zona di Rio Vivo-Marinelle di Termoli, trae la sua origine dalla mancata applicazione di una transazione tra lo Stato ed il Comune di Termoli, siglata nel 1912 ed alla quale è stata allegata una planimetria, contenente una linea di demarcazione, che la parte pubblica si ostina a non voler utilizzare. «Il contenzioso nasce, quindi, perché la parte pubblica applica, da circa 40 anni, una linea diversa da quella tracciata nel 1912, falsa (cosiddetta linea blu), redatta negli anni 70/80 e che la convenuta, da anni, sostiene essere la linea allegata alla transazione del 1912. Gli atti di causa, le osservazioni dell’ingegner Del Greco, la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Campobasso raccontano, invece, una verità storica diversa da quella narrata, per anni, dall’Agenzia del Demanio: ovvero che la linea blu, utilizzata dalla Parte Pubblica ed oggi dal Giudice di Primo grado e dal Giudice del gravame, per definire il confine tra la proprietà privata ed il demanio marittimo, non è quella allegata alla transazione del 1912 ed è, pertanto, falsa.

Tra i motivi alla base del ricorso (ne sono diversi, ndr) La Ctu dice chiaramente che la cartografia contenente la linea blu non è fedele alla transazione del 1912, in quanto manca la macroarea del demanio patrimoniale, contenuta nella transazione e che di fatto oggi coincide con l’Antico Demanio. Infatti, si legge nel ricorso, in particolare nella esposizione del terzo motivo, “dopo circa sessant’anni dalla sottoscrizione del verbale del 1912, nel febbraio 1970 si riuniva, presso la Capitaneria di Porto di Termoli, una commissione composta dai rappresentanti dell’Intendenza di Finanza di Campobasso e Genio Civile di Ancona per definire la “pratica relativa alla delimitazione del litorale di Termoli. Ciò accadeva in quanto, per l’erosione del mare, le caratteristiche del territorio erano notevolmente cambiate. “Infatti, a seguito delle ricognizioni effettuate sul litorale a giugno del 1970 e ad aprile del 1980 dall’Intendenza di Finanza e dall’U.T.E. di Campobasso emergeva, da subito, che la situazione dei luoghi era diversa da quella esistente nel 1912 e che vi era “impossibilità” di definire quali fossero i punti 1 , 2 e 3 della transazione, a causa dell’avanzamento del mare”. In particolare nel verbale del 18.7.2002 (in atti al numero 11) si riferisce che negli anni 70/80 la Commissione composta dall’Ute di Campobasso, dall’Intendenza di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, dopo aver dato atto che i punti della transazione 1, 2 e 3, per effetto dell’erosione, erano oramai “ricadenti in mare”, dichiarava che “era dell’avviso di determinare una nuova linea di demarcazione del demanio marittimo”. Pertanto a causa della erosione della costa e della difficoltà di individuazione dei i 3 punti iniziali della linea del 1912, risultati assorbiti dal mare ( punti dai quali partivano poi le indicazioni per individuare i successivi punti 4, 5 e 6) la linea di demarcazione del demanio marittimo veniva realizzata autonomamente ed arbitrariamente ( senza coinvolgere il Comune di Termoli, parte in causa), spostandosi verso l’interno sino al confine con i privati, superando ed annullando la macroarea ( area cuscinetto) del Demanio Patrimoniale , indicata nella transazione del 1912 e nell’allegata planimetria. Con un colpo di spugna, la linea blu “cancellava” l’area del patrimonio disponibile e, nella planimetria con la linea blu compariva solo il Demanio Marittimo e la fascia dei Privati Si ricorda che il verbale del 12.3.1912 era rubricato “Verbale di delimitazione fra i Beni di proprietà patrimoniale dello Stato e quelli di Demanio Marittimo situati nella spiaggia di Termoli, contrada Marinelle.

Anche la planimetria, come si è più volte detto, riporta le due macroaree del Demanio Marittimo e del Demanio Patrimoniale”. La cancellazione, nella pianta contenente la linea Blu, della macroarea “ demanio Patrimoniale” viene evidenziata dal Ctu ingegner Del Greco in maniera chiara , in più occasioni e, pertanto , appare meramente pretestuoso quanto indicato nelle osservazioni della P.G., osservazioni-eccezioni tese unicamente a difendere l’agire dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto di Termoli che per anni, nonostante il vistoso errore, hanno ritenuto di non doversi avvalere di una linea di demarcazione falsa. A sostegno della tesi difensiva, contenuta nei motivi di appello alla sentenza di primo grado, gli appellanti hanno dedotto che la linea di demarcazione, allegata al verbale di transazione, nella parte che interessa le particelle contenute nel foglio 22, coincide, così come espressamente indicato nel verbale transattivo del 14-19 febbraio 1912 con la linea del costone che diradava verso il mare. Gli appellanti hanno dedotto che, dagli atti di causa , e soprattutto dalla cronistoria di Rio Vivo fatta dai ctu, è emerso che il “chiesto accertamento” del “percorso” della linea di demarcazione nella parte in cui corrisponde ai “ piedi del costone”, non è mai stato effettuato dal giudice di prime cure e neppure dagli Agenti Demaniali e della Capitaneria di Porto di Termoli che, nella ricostruzione della “linea di demarcazione avvenuta tra gli anni 1970/80”, si erano occupati solo del ripristino dei sei termini lapidei tra la Foce del Fiume Biferno ed il Ponte sei Voci ( quello che oggi è il foglio di mappa 31) , senza occuparsi della linea dell’Altipiano che riguardava le aree successive , quelle del foglio 22 dove insistono le particelle di cui è causa. Del resto lo stesso ctu Del Greco, nell’ elaborato peritale riferiva che tutta la documentazione fornita dalla difesa delle altre parti private era relativa solo al foglio 31 (Foglio che egli stesso aveva estratto, per la ricerca della verità storica, negli Uffici dell’Archivio Storico dello Stato) omettendo ogni esame sul foglio 22 e sulla linea di demarcazione corrispondente con dell’altipiano, così come indicato nella transazione del 1912. Nel motivo d’appello è stata riportata la cronistoria della zona di Rio Vivo per confermare quanto emerso nel corso del giudizio d’appello, e sempre ribadito in questo procedimento, ossia che la linea blu non rispecchia la transazione tra lo Stato ed il Comune di Termoli redatta nel 1912 e che ogni decisione assunta facendo riferimento alla stessa, viola gli accordi transattivi, purtroppo inapplicati per gli errori commessi dalla parte pubblica. La questione della specificità della particella 22 è stata- per rispondere alla deduzione della PG- ampiamente dedotta nell’atto di appello e riproposta , pedissequamente in questo atto, a sostegno della testi sostenuta da questa difesa, dell’omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia che avrebbe consentito , se valutato, alla Corte d’Appello di accoglier l’istanza di querela di falso e di respingere le richieste e pretese tutte della parte pubblica, ricordando, e non smetteremo mai di dirlo a gran voce, che nella cosiddetta linea Blu sono riportate solo le aree destinate a Demanio Marittimo e quelle destinate a Proprietà private, mancando ‘all’appello la macroarea del demanio patrimoniale indicata-disegnata nella mappa allegata al verbale di transazione del 1912. Motivo, quest’ultimo più che sufficiente per ritenere inutilizzabile la mappa Blu, per la quale le aree di ci è causa sarebbero demaniali marittime. Ribadendo quanto già scritto nel ricorso introduttivo, a proposito del significato di “Antico demanio” (secondo motivo di ricorso) si ricorda che l’Agenzia del demanio ha sempre condiviso l’interpretazione dei ricorrenti circa la coincidenza dell’Antico demanio con il Patrimonio Disponibile, tant’è che la medesima l’Agenzia nel 2006 (allegato 9 fascicoletto in atti al ricorso) ha venduto al Comune di Termoli un suolo ubicato lungo il litorale Nord di Termoli ed intestato a “Demanio Pubblico dello Stato -Antico demanio” senza procedere a declassifica. Da ultimo, la stessa Agenzia con atto di transazione del 18/4/18 ha abbandonato un analogo giudizio iscritto nel R.G.al n. 243/14 della Corte d’Appello di Campobasso, riconoscendo il possesso ultraventennale di alcuni privati su diverse particelle intestate al “demanio pubblico dello Stato – Antico demanio”. La medesima soluzione, circa il significato di Antico demanio quale patrimonio disponibile, è stata trovata anche per il Comune di Campomarino oggetto della Legge n. 140 del 28 maggio 2004 per la quale “La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Dopo la legge, la stessa che oggi il legislatore ha esteso a Termoli, non ci fu più nessuna pretesa dell’Agenzia o della Capitaneria sui terreni di Campomarino Lido intestati dal Catasto all’Antico Demanio. Dopo la Legge n. 140 del 28 maggio 2004 , a distanza di qualche anno, ad aprile 2008 il Ministro Antonio Di Pietro, capo del dicastero dei Trasporti ed infrastrutture (Mit) con più volte citata direttiva, indirizzata al direttore dell’Agenzia del Demanio, al Ministero dei Trasporti Ufficio di Gabinetto e Direzione Generale dei Porti, al presidente della Regione Molise, al Sindaco del Comune di Campomarino e al Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, puntualizzò che la delimitazione amministrativa dell’Agenzia e del Ministero era da ritenere quale mero adempimento burocratico, ma non costitutiva, essendo la norma di legge self-executive. In parole povere le amministrazioni non devono porre in essere nessuna attività discrezionale proprio perché la linea di demarcazione risulta già tracciata e definita dall’intestazione in catasto delle singole particelle occupate dai privati. Stessa sorte di Campomarino hanno subito anche Il Comune di Termoli e in quello di San Salvo, con una norma inserita nella L. 205/2017 del 27 dicembre 2017, che ha esteso la legge di Campomarino anche a questi due comuni, per una sorta di continuità territoriale. Detto ciò la tesi dell’Avvocatura è contra legem se si ritiene che per l’effettiva operatività della legge n. 205/17 sia necessaria una delimitazione “attuativa” da parte dell’Amministrazione demaniale. In particolare la norma interviene sull’art. 17 del D.L. 148 del 2017 (che ha esteso il dl 80/2004 alla città di San Salvo) il quale a sua volta ha modificato l’art. 6, comma 2 bis, del DL 80/ 2004 inserendo il riferimento del Comune di Termoli. L’ufficio studi del Senato precisa al riguardo si rileva che la norma ha l’effetto di delimitare, con efficacia retroattiva, la linea di demarcazione del demanio marittimo insistente nel Comune di Termoli in analogia a quanto già disposto nel 2004, relativamente al Comune di Campomarino e nel 2017 relativamente al Comune di San Salvo e ciò prendendo a base le risultanze catastali del 30 maggio 2014».