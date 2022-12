Termoli Card, dal primo gennaio parte il circuito virtuoso del commercio locale: scarica l'app!

La presentazione ufficiale della Termoli Card in sala consiliare

TERMOLI. È stata presentata ieri pomeriggio, in sala consiliare, l’iniziativa che Mediacomm, con l’editore di Termolionline, Nicola Montuori, sua figlia Francesca e Alessio Di Giuseppe, hanno varato per dare nuovo impulso al commercio locale, attraverso un circuito che darà valore al territorio e alla sua comunità, in particolare incentivando e premiando la fedeltà negli acquisti presso le attività del territorio.

All’incontro ha preso parte il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, che ringraziamo, i cui saluti hanno di fatto aperto i lavori in cui Termoli Card è stata illustrata ai presenti e a coloro che hanno seguito l’evento da remoto. Tra le persone presenti in aula consiliare, diversi titolari delle attività commerciali aderenti al circuito, già 30, con l’obiettivo di arrivare a 100 nel prossimo anno, il comandante della Guardia di Finanza Luca Varanese, la dirigente dell’istituto Alberghiero Maria Chimisso e il consigliere d’amministrazione della Fondazione Opera Serena, Bruno Verini.

Con Termoli Card, Mediacomm e Termolionline hanno approntato un grande progetto che darà nuovo impulso all’economia locale attraverso il cashback e altri servizi ad esso collegati.

Un programma di premialità presente anche in altri comuni italiani, come a Popoli, in provincia di Pescara, con la card Popoli Centro, rappresentata nel contributo offerto da Gionatan Paolini dell’associazione Popoli Pro, che ha raccontato dove nasce l’idea e anche i relativi risultati conseguiti.

Il progetto prima di tutto si fonda su un valore etico di comunità e di valorizzazione del territorio, partendo dalla sua anima economica e professionale.

Rappresenta la naturale evoluzione dell'impegno che Mediacomm e Termolionline hanno gratuitamente profuso nel sostenere il tessuto commerciale e imprenditoriale termolese proprio mentre la crisi pandemica da Covid-19 mordeva con maggiore intensità, ma in una versione amplificata ed efficientata attraverso strumenti e tecnologie all'avanguardia e mai avuti nel territorio.

Oggi la crisi non è passata, ha semplicemente assunto forme diverse che tutti conosciamo e stiamo vivendo nostro malgrado, e questo progetto vuole essere, ancora una volta, una risposta concreta a favore della comunità con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza alla coesione e alla cooperazione territoriale. Come?

Incentivando gli acquisti di prodotti e servizi presso gli operatori economici e le attività commerciali della città e così aumentare il flusso di denaro circolante nel territorio. In particolare stimolando gli utenti -in primis cittadini di Termoli e delle zone limitrofe, quindi turisti e visitatori- a preferire di fare acquisti, di spendere e di servirsi presso le attività cittadine, sia negozi fisici che store online.

Una massa monetaria che rimane nel territorio a vantaggio dell’intera comunità in un contesto di economia circolare, piuttosto che disperdersi ovunque altrove.

Termoli Card, quindi, rappresenta la più innovativa campagna di fidelizzazione e di digitalizzazione del commercio locale e mette in atto un rapporto win-win che consente agli utenti un risparmio garantito tutto l’anno, e agli operatori economici di aumentare la propria competitività, di essere preferiti nella scelta, immediatamente presenti online in un aggregatore di interessi -anche operativi con l’e-commerce- nonché geolocalizzati e facilmente individuabili da chiunque. E di poter intensamente promuovere, pubblicizzare e comunicare le proprie iniziative, le proprie offerte e tutto quanto di proprio interesse.

Un “circuito virtuoso” tra utenti ed esercenti, con questi ultimi che decidono quanto destinare al cashback e la tipologia delle offerte particolari, nel concetto diffuso per realizzare un vero centro commerciale naturale della città di Termoli.

I numeri già danno ragione al progetto, al di là dei 30 aderenti, sono quasi 500 le app scaricate, con l’obiettivo di arrivare a mille entro fine anno e raddoppiare, quanto meno, nel 2023, ma l’asticella, siamo certi, salirà sempre di più.

