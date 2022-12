Pensionati Cisl, una storia lunga 70 anni

TERMOLI. Ieri, venerdì 16 dicembre, si è tenuto a L'Aquila un bellissimo consiglio della Fnp-Cisl Interregionale Abruzzo-Molise, su temi attuali come la non autosufficienza, la rivalutazione delle pensioni il problema della salute, la solidarietà alle persone non autosufficienti, al mercato del lavoro, alla sanità, al valore della contrattazione, agli aiuti alle famiglie e altre richieste fatte.

Si è poi parlato della festa dei 70 anni della Fnp -Cisl Nazionale e la Fnp-Cisl interregionale Abruzzo Molise ha voluto festeggiare riproponendo a livello locale anche la storia Fnp-Cisl.

«Nella proiezione del video è stata ripercorsa la sua storia e i suoi successi con la confederazione Cisl. Un grande avvenimento e un plauso vanno al segretario Abruzzo-Molise Mario Gatti e ai suoi collaboratori che hanno voluto questo evento importantissimo. Quindi va a loro un grazie di vero cuore per l'ottimo lavoro svolto nel ricostruire le varie fasi storiche della Fnp -CISL Abruzzo Molise e un ulteriore ringraziamento va alla segreteria Fnp-Cisl Abruzzo Molise, da parte mia personale, per il prezioso riconoscimento fattomi come primo segretario Interregionale Abruzzo Molise.

Sinceramente non me lo aspettavo e il mio ringraziamento ha una maggiore valenza per questo meraviglioso gesto. Grazie ancora». Luigi Pietrosimone.

