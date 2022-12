Gestione del territorio, il Piano di Bonifica

TERMOLI. In attesa che il piano di riordino complessivo con la nascita del Consorzio di Bonifica del Basso Molise, che raggrupperà territori, servizi e coltivatori sia del Trigno e Biferno che quello Larinese, affidato al commissario Fabio Rastelli.

Pubblicato il Piano di Bonifica, che vuole rappresentare, oltre allo strumento della programmazione degli interventi che i Consorzi si vincolano a eseguire, per il primo anno del periodo programmato, un riferimento per i soggetti pubblici responsabili della sostituzione, integrazione ed espansione degli impianti e delle reti. In tal senso, valgono come riferimento le informazioni relative ai lavori inseriti nelle differenti banche dati per la formazione delle graduatorie degli interventi. La permanenza nelle stesse banche dati non deve ragionevolmente superare il termine stimato per effettuare l'intervento. Nella ipotesi in cui i progetti non entrassero in graduatorie e in posizioni tali da essere ammesse a finanziamento, il soggetto pubblico locale deve prendere in considerazione l'ipotesi di intervenire coi propri fondi strutturali.

«La Regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica che ha per fine l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente. L'attività di bonifica integrale a realizzata dai Consorzi di bonifica, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nei rispettivi comprensori secondo le norme dettate dalla presente legge, sulla base del principio di sussidiarietà e in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Essa a svolta in base al piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio interessato, redatto dagli stessi Consorzi in modo coordinato con gli indirizzi e le direttive dei piani delle Autorità di bacino e con gli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti locali.

La definizione delle attività dei Consorzi di Bonifica risulta definita con chiarezza cosi come altrettanto definita alla enunciazione del principio di sussidiarietà cui deve essere ispirato lo svolgimento integrato e coordinato delle attività, all'interno del perimetro del territorio su cui ciascun Consorzio insiste. II Piano Generale di bonifica, pertanto, è lo strumento fondamentale per rendere operativa ('attività del Consorzio nell'ambito del comprensorio di competenza. Oltre a dare risposta alla necessità di programmazione e armonizzazione degli interventi sul territorio, il Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio espone ai consorziati gli interventi e le aree del comprensorio interessate da tali attività, nel triennio di riferimento, fornendo la identificazione dei benefici sia diretti che indiretti oltre alla consistenza dei costi che verranno ripartiti nell'ambito del territorio, secondo la classificazione di omogeneità e similarità delle aree raggruppate nei macro-bacini, identificati e caratterizzati dagli indici del vigente Piano di Classifica.

La redazione del PdB risponde alla duplice logica della programmazione degli interventi di natura patrimoniale e di gestione e manutenzione: - per i primi, quelli di natura "patrimoniale" (impianti ed opere di grandi dimensioni e di rilevante valore economico) il PdB a fondato sul presupposto della "sussidiarietà", collegato al ruolo del Consorzio, quale Ente Pubblico Economico, ovvero soggetto giuridico pubblico e fa riferimento ai trasferimenti in concessione delle opere e delle risorse finanziarie pubbliche, vincolate, comunque, alla realizzazione di opere patrimoniali indisponibili; per i secondi, gli interventi relativi all'Esercizio e Manutenzione (O&M=Operation and Maintenance), il PdB fondato sul presupposto della "mutualità", collegato alla natura del Consorzio, quale Ente basato sul contralto associativo e, pertanto, sulla contribuenza dei consorziati, determinata come ripartizione dei costi di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche, trasferite in gestione al Consorzio, come da Piano di Classifica. II Piano di Bonifica, come anticipato, si basa sulla determinazione dell'indice di Sicurezza e dell'indice di Urgenza.

Gli indici sono assegnati sulla base delle conoscenze dei luoghi, degli eventi atmosferici caratterizzanti, delle caratteristiche orografiche e geologiche del territorio e del suo comportamento idrogeologico, oltre che degli eventi manifestatisi: frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e/o valanghe che possono accentuare o, al contrario, rallentare determinati fenomeni di natura idraulica, sul territorio ed in aree specifiche del comprensorio.

L'elenco delle attività a coordinato con i Sindaci del Comprensorio e con i soggetti pubblici cui i Consorzi per le proprie attività hanno relazione, identificando le risorse per affrontare nei tempi gli interventi che, di anno in anno, si aggiornano e pianificano, per il nuovo triennio, seguendo uno schema "rolling", ovvero a scorrimento. E’ articolato in due sezioni ben distinte: la bonifica, nel quale sono comprese le attività relative alla difesa del suolo ed alla sicurezza idraulica, alla manutenzione e all'esercizio delle opere (vedi la pulizia dei canali di regimazione delle acque, il periodico di escavo del fondo dei canali, il monitoraggio della rete scolante, ecc.), alla tutela degli assetti ambientali ad essi connessi, alle strade di bonifica, private ad uso pubblico, ed alle strade ad esclusivo utilizzo consortile e la gestione degli impianti irrigui, nel quale sono comprese le manutenzioni della rete di distribuzione e l'utilizzo razionale dell'acqua ad uso irriguo.

La disponibilità di acqua, l’impiego razionale e l'utilizzo parsimonioso della risorsa idrica sono tra gli obiettivi che i Consorzi devono perseguire ed assicurare in risposta ad una serie di mutazioni metereologiche. Si rende, pertanto, necessario porre in essere un piano di manutenzione della rete idrica che tenga conto non solamente della obsolescenza raggiunta ma anche della probabilità di rotture ed interruzioni basata sulle serie storiche degli interventi eseguiti, mettendo in relazione la intensità degli utenti, espressa sia dalla numerosità assoluta dei consorziati che dalla entità delle superfici irrigate, con le esigenze idriche collegate alle annuali scelte colturali. Per il settore irriguo, gli indicatori vengono utilizzati per la quantificazione e programmazione degli interventi che di volta in volta si articoleranno parte in sostituzione di elementi di misura e controllo e parte in riparazioni della rete.

Anche in questo caso, le sostituzioni ed i ripristini delle reti fanno parte del programma di attività, inerente alla parte patrimoniale, di cui nel PdB viene indicata la entità degli interventi che in un ragionevole programma porterebbe a rinnovare/rifunzionalizzare l'intera rete del comprensorio. Allo stesso modo, nel PdB sono riportate le informazioni relative ai programmi pubblici speciali e straordinari per le stesse finalità: PNRR, CIS, Leggi obiettivo, etc. etc. II programma degli interventi, anche per la sezione irrigazione, ha valenza triennale, rolling e flessibile in relazione agli interventi ed alle risorse finanziarie che interverranno nel programma.

