Incontri ravvicinati alla foce del Saccione, l'avventura di Marco e Gianni

TERMOLI-CAMPOMARINO. Marco Marone e Gianni Fumarola hanno una storia incredibile da raccontare.

Mentre erano a pesca a Sud di Campomarino, al Saccione per esattezza, si sono imbattuti, piacevolmente e restando di stucco, in un esemplare di foca monaca.

Solo qualche giorno prima, sul Gargano, altri due ragazzi hanno vissuto questo avvistamento. Che sia lo stesso animale che nuota indisturbato nelle nostre acque?

Si tratta di un esemplare molto raro, considerato a rischio estinzione.

Buffa e simpatica, è una delle foche più rare e l’unica presente nel Mediterraneo. È considerata una delle 100 specie di mammiferi più minacciati al mondo. Può raggiungere i 3 metri di lunghezza e i 350 kg di peso. Il muso ha dei lunghi ciuffi di vibrisse. Osservazioni più o meno regolari avvengono ancora nei nostri mari, in Basilicata, in Sicilia e intorno alle isole del Tirreno. Ma adesso nuota indisturbata anche nell’Adriatico.

«Io e Gianni- spiega Marco- siamo amici fraterni da quando eravamo bambini e condividiamo la passione per il mare e la pesca sportiva. Sabato eravamo a pesca insieme e con noi c’erano anche altre persone che non conoscevamo ma che come noi hanno visto la foca. È stato emozionante, bellissimo. Non ce l’aspettavamo. Non siamo riusciti a fare foto perché non è venuta più a galla. Poi abbiamo letto la notizia che c’era stato un altro avvistamento pochi giorni prima sul Gargano e abbiamo pensato che forse non sia lo stesso animale ma che nelle nostre acque si stiano ripopolando di questi animali marini. Questo avvistamento ci rende felici perché è la dimostrazione che il nostro mare è ancora in salute, è ricco di pesce»

La foca monaca è tra i mammiferi marini più minacciati al mondo: ne restano in natura meno di 500 esemplari. Nel Mediterraneo, è stata oggetto di costante ostilità da parte dell’uomo e in particolare dei pescatori che, in passato, vedevano in lei un acerrimo competitore. Ciò ha favorito l’attuale comportamento estremamente schivo e diffidente. Un tempo veniva cacciata anche per le pelli e il grasso, che veniva trasformato in olio. In tutto il Mediterraneo è molto rara e in declino numerico anche a causa del disturbo da parte del turismo nei siti di riproduzione, soprattutto con le imbarcazioni da diporto. In alcune aree resta il problema della persecuzione con uccisione illegale e la cattura accidentale con le reti da pesca (bycatch). Anche per questa rara specie di mammifero marino, il problema dell’inquinamento del Mediterraneo e la diffusione delle plastiche rappresenta un ulteriore problema per la sopravvivenza.

La biodiversità del Mediterraneo è al centro da anni dei programmi di conservazione del WWF, sia attraverso l’azione del WWF Italia, sia con l’ufficio di Programma per il Mediterraneo del WWF Internazionale (MedPO). L’impegno del Wwf si attua anche attraverso la promozione della pesca sostenibile per ridurre le catture accidentali (bycatch) e la lotta alle forme di inquinamento marino, prima tra tutti quello della plastica. “Il nostro interesse per la conservazione della foca monaca parte da lontano, nel 1976, fu fondato il Gruppo Foca Monaca con l’intento di promuovere la tutela degli ultimi nuclei di foche ancora presenti in alcune località italiane. Ancora oggi continua l’azione di molti volontari che nel tempo non hanno mai risparmiato l’impegno per sostenere la consapevolezza nell’opinione pubblica che la foca monaca vive ancora lungo le coste italiane, anche se per fortuna spesso passa inosservata. La costante raccolta di segnalazioni e il monitoraggio anche con webcam, permette di seguire attentamente l’evolversi della presenza di questo mammifero lungo le nostre coste”.