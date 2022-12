Primo figlio a quasi 33 anni, donne molisane tra le "meno giovani"

Le madri molisane, alla nascita del primo figlio, hanno un'età media di 32,8 anni, superata solo da quelle del Lazio (32,9), Basilicata e Sardegna (33 anni).

Lo rileva l'Istat nel rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente' nel 2021.

Sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, l'Istat ha elaborato la distribuzione dei nomi maschili e femminili più frequenti nel 2021. Per la prima volta in Molise primeggia il nome Lorenzo, mentre per le bambine Giulia mantiene la prima posizione.