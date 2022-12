Focus sulla sicurezza nel briefing tra questore e presidente della Provincia

CAMPOBASSO. A Palazzo Magno incontro tra il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, e il questore di Campobasso, Vito Montaruli, occasione per fare il punto della situazione sul tema sicurezza sul territorio provinciale.

“Abbiamo parlato della questione sicurezza sul territorio provinciale di Campobasso – ha affermato il Presidente Francesco Roberti – focalizzando l’attenzione sul periodo natalizio, durante il quale, come ha confermato il questore, saranno intensificati i controlli e le misure di prevenzione, al fine di permettere ai cittadini di trascorrere questo periodo in maniera più tranquilla”.

“Ho approfittato dell’occasione per esprimere a tutto il corpo della Polizia di Stato il ringraziamento per il lavoro portato avanti sul territorio in questo 2022 che volge al termine – ha concluso il Presidente Roberti – E formulando, al contempo, gli auguri di un sereno Natale e un felice 2023”.

