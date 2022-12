Umanità e simpatia, il ringraziamento di Francesco Pio alla cardiologia di Termoli

TERMOLI. Un ringraziamento speciale all'ospedale San Timoteo in particolare al reparto di cardiologia, quello che viene da Francesco Pio Todesco.

"Carissimi e carissime medici, infermieri e operatori e operatrici Oss del reparto di Cardiologia/UTIC dell'ospedale san Timoteo di Termoli...volevo ringraziarvi per tutto il supporto e la gentilezza e anche la simpatia verso me medesimo dopo quello che mi è accaduto su un campo da calcio voi tutti siete stati i migliori.

Scrivo questa lettera per augurarvi il meglio nelle vostre singole vite e colgo anche l'occasione di ripetere che l'ospedale di Termoli malgrado diverse problematiche hanno un reparto di cardiologia/UTIC davvero all'avanguardia con un'equipe di medici, infermieri, Oss e chirurghi davvero spettacolari nel loro modo di comportarsi e far adeguare molto bene i pazienti.

Colgo anche l'occasione per augurarvi buon natale e un felice anno nuovo da parte mia e della mia famiglia. Per favore non smentiamo su questo reparto e aiutiamo noi stessi ad aggiustare le cose che devono essere aggiustate per portare questo ospedale il più in alto possibile.

Non scordandomi anche dell'unità del 118 che appena visto la situazione hanno subito stretto un legame di simpatia con me, quindi ringrazio e auguro buone feste anche a loro che ultimamente non stanno vivendo un buon periodo ma con la speranza che le parti in alto si sveglino e si diano una mossa per non perdere questi veri eroi che ne vedono di tutti i colori ogni giorno.

Buone feste a tutti voi e a tutto lo staff del reparto di Cardiologia/UTIC del San Timoteo di Termoli". Francesco Pio Todesco.