Stop al trasporto disabili, la questione alla ribalta anche a Guglionesi

GUGLIONESI. In attesa che a Termoli si sappia quale sarà stato l’esito del bando promosso con urgenza dal Comune, anche a Guglionesi lo stop della Fondazione Mileno al trasporto disabili verso le proprie strutture viene attenzionata dai livelli istituzionali, anche se stavolta a sollevare la problematica è stata la minoranza. Tempi bui per i disabili residenti nel comune di Guglionesi che si recano presso la struttura di San Giacomo degli Schiavoni. Secondo un’interrogazione dei consiglieri di minoranza Elisa D’Astolto, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei, il servizio di trasporto è stato sospeso. L’interrogazione, di carattere urgente, è rivolta all’assessore esterno Carmela Minchillo che ha la delega alle politiche sociali, indirizzata alla presidente del Consiglio comunale Barbara Morena.

Sono 4 in tutto i ragazzi disabili che giornalmente sono ospiti del centro di riabilitazione “San Franceso”. «I consiglieri di minoranza venuti a conoscenza della nota trasmessa dal centro di Riabilitazione San Francesco, il 10 ottobre 2022, indirizzata al Comune di Guglionesi e alle famiglie degli usufruenti il servizio in oggetto, visto che la normativa vigente prevede che il trasporto dal domicilio alla struttura sia a carico degli Enti locali di competenza, dato atto che a partire dal 1° gennaio 2023 la Fondazione Padre Wien onlus non erogherà più detto servizio, preso atto, per quanto ci è dato conoscere, che alla data odierna questa Amministrazione non ha posto in essere alcun provvedimento in proposito che prevedesse il necessario stanziamento di bilancio per far fronte a detta esigenza al fine assicurare il trasporto dei pazienti disabili di Guglionesi e considerato che la soppressione del servizio in parola produrrà enormi difficoltà alle famiglie dei pazienti, riteniamo assolutamente necessario garantire la dovuta continuità assistenziale ai pazienti cittadini di Guglionesi.

Per quanto sopra riportato, i sottoscritti Consiglieri interrogano l'assessore esterno con delega alle Politiche Sociali, ai sensi del richiamato articolo regolamentare, al fine di conoscere: quali iniziative urgenti intende intraprendere l'Amministrazione Comunale al fine di garantire la continuità del servizio in questione; se si prevede di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi attraverso un avviso pubblico così come hanno fatto altri Comuni in proposito. Inoltre, chiedono l'iscrizione della presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale».