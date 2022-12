Durata decennale e strutture di qualità, regole e luoghi dei nuovi sette chioschi

TERMOLI. Comincia a delinearsi lo scenario relativo all’installazione di nuovi chioschi a Termoli.

Con Delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29/09/2022 è stato approvato il Piano dei chioschi con la definizione delle aree di localizzazione dei nuovi chioschi; provvedimento che rinviava a un atto successivo la definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree da mettere a bando.

Sette le aree individuate, su cui è già stata fatta una rilevazione da parte di tecnici dell’Amministrazione comunale determinando il sommario posizionamento delle strutture e le tipologie, così come evidenziato nel Piano dei chioschi.

Gli indirizzi scelti dalla Giunta:

Durata della concessione di anni 10;

il pagamento del canone unico patrimoniale nel rispetto del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale

acquisto, installazione e gestione del chiosco a spese del concessionario;

apertura minima dell’attività per non meno di 8 mesi nel corso di ogni anno;

divieto di trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d’azienda, prima di anni cinque dall’affidamento e senza il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale, pena la decadenza dello stesso;

sottoscrizione, da parte del concessionario di apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell’area concessa e della struttura ivi installata; sottoscrizione polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Termoli, di importo pari al costo della struttura (documentato dal computo metrico estimativo) a garanzia dei lavori previsti. divieto, nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco, di installazione di apparecchi e congegni automatici per l'esercizio del gioco d'azzardo.

qualità tecnica del progetto del chiosco redatto nel rispetto delle caratteristiche del Piano dei chioschi approvato in Consiglio comunale, tenendo conto dell’impatto ambientale e del risparmio energetico;

progetto gestionale del chiosco con riguardo alle modalità organizzative del servizio e del personale avendo riguardo nel contribuire alle politiche del lavoro per giovani, per disabili, inoccupati, disoccupati, cassintegrati;

servizi aggiuntivi migliorativi

le occupazioni di suolo pubblico in argomento non sono in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale; che le stesse esprimono un significativo contributo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale.

Al termine della pubblicazione dell’avviso pubblico di che trattasi, apposita Commissione provvederà a valutare le domande che saranno pervenute e a predisporre la relativa graduatoria.

