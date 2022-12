«Troppa distanza tra cittadini e istituzioni», ci pensa ViviLarino

LARINO. Oggi pomeriggio, martedì 20 dicembre, presso la 'Sala della Comunità in largo Pretorio, l’associazione ViviLarino dà appuntamento alla comunità per un’assemblea pubblica.

Lo scopo di tale adunanza sarà la redazione di punti programmatici che possano effettivamente costituire una base di partenza per ricucire le distanze tra le esigenze della cittadinanza, e l’attività istituzionale. «Sono invitate le rappresentanze di tutte le Associazioni locali, eventuali comitati di quartiere o di zona, e più in generale qualsiasi cittadino che vuole sottoporre al vaglio qualsiasi istanza o esigenza afferente la comunità. Democrazia è partecipazione e ViviLarino intende voler essere un contenitore per tutte le richieste rimaste inascoltate, e le idee di sviluppo della nostra comunità.

Non vogliamo assolutamente arrenderci di fronte allo spopolamento ed al depauperamento di servizi che sempre più compromettono la vita del nostro centro. Abbiamo diverse tematiche da proporre e saremo e resteremo a disposizione di tutti come sempre, per tentare una fattiva collaborazione che mira alla crescita del nostro amato paese.

Verranno raccolte e poste al vaglio tutte le tematiche introdotte e verrà verificata una concreta fattibilità sull’esecuzione. Vogliamo elaborare un vero e proprio programma elettorale condiviso».