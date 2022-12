«Diritto alla salute negati anche in carcere», il rapporto Antigone-Cittadinanzattiva

Vincenzo Boncristiano

CAMPOBASSO. Diritto alla salute negato, in libertà e anche in regime carcerario. Questa la cruda realtà molisana, dove ora a denunciare le difficoltà all’accesso alle cure sono i detenuti. Lo hanno fatto attraverso le associazioni Antigone e CittadinanzaAttiva che, nel corso della conferenza stampa tenuta nella sala dell’incubatore sociale di Campobasso, hanno delineato i contorni di una situazione inquietante, seppure non drammatica come in altre realtà italiane.





I tre penitenziari del Molise scontano il problema del sovraffollamento: a Larino sono presenti 153 detenuti, rispetto a una capienza di 117, a Campobasso la popolazione carceraria è di 131 persone, a fronte di una capienza 1di 106, a Isernia sono presenti 55 detenuti, rispetto alla possibilità di ospitarne 48. Ma il dato più amaro è che quasi tutti i carcerati fanno uso di tranquillanti, molti sono dipendenti da alcol o droghe e la percentuale di coloro che si sono ammalati di disagi psichici all’interno di quelle quattro mura è altissima. Lo dice lo studio illustrato da Vincenzo Boncristiano, presidente di Antigone Molise, Paolo Cimini, osservatore dell’associazione e Jula Papa segretaria di Cittadinanzattiva, con i dati riferiti al 30 novembre scorso. Ed è difficile fare fronte ai diffusi problemi psicologici e psichiatrici, incrementati con la pandemia, in quanto c’è un solo medico per le tre carceri, con sole otto ore a settimana complessive:

Le due associazioni vogliono essere ascoltate, per indirizzare gli interventi delle istituzioni e vigileranno sulle garanzie inserite nel programma operativo, in materia di medicina penitenziaria.

Tanti i temi discussi dalle attività di osservatorio nelle carceri monitorando presenze, problematiche e attività che vengono svolte per il recupero sociale delle persone detenute e tutte le carceri molisane sono interessate da problematiche rilevanti.

Oltre al sovraffollamento che interessa tutte le carceri italiane sono emerse anche problematiche sanitarie. Il diritto alla salute soffre dei problemi che sono fuori. Aspetti più gravi: a fronte di una popolazione carceraria che ha problemi di carattere psicologico connessi ad abusi dipendenze o alcol e altre patologie psichiatriche la presenza di specialisti si rileva solo in poche ore settimanali. Tutto si riduce a soluzioni di emergenza come somministrazione di psicofarmaci.

A Isernia i detenuti comprano farmaci a proprie spese.

Dal 2015 al 2019, sono stati spesi 200mila euro per medicina penitenziaria ma non riescono a soddisfare esigenze della popolazione detenuta.

Jula Papa segretaria di Cittadinanzaattiva chiede di esser ascoltata. «Vogliamo essere ascoltati perché siamo in grado di portare delle proposte migliorative per ciò che riguarda il diritto alla salute dei detenuti. ci sono delle buone prospettive nel Pos, ma vogliamo un tavolo tecnico per vedere se quello che è stato annunciato nel Pos poi verrà ufficializzato».

«Non c’è salute senza salute mentale- ha spiegato Vincenzo Boncristiano- Molti detenuti non dovrebbero esserci. Chiediamo impegno maggiore di medici. La maggior parte usa tranquillanti. Molto si ammalano di disagi mentali all’interno della struttura. E mancano figure professionali che li seguano. Bisogna mettere in evidenza le realtà positive come per ciò che si è distinto il carcere di Larino. Per chi usufruisce di attività di reinserimento c’è un basso tasso di recidiva. Carcere estrema ratio non pattumiera sociale».

