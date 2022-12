Scambi di auguri istituzionali, il questore incontra Toma e Gravina

CAMPOBASSO. Tradizionale scambio di auguri di Natale questa mattina tra i vertici di Regione Molise e Questura di Campobasso. Il presidente Donato Toma ha ricevuto a palazzo Vitale il Questore, dottor Vito Montaruli.

«È stato un piacevole momento di condivisione e l’occasione per confrontarsi sul tema della pubblica sicurezza», ha detto Toma.

“Ringrazio il Signor Questore per l’omaggio del calendario del corpo di Polizia. Sono stato felice di tributargli il mio ringraziamento per la preziosa azione svolta con profitto a tutela della legalità. La vicinanza tra le istituzioni ha un valore concreto oltre che simbolico. La Regione Molise è al fianco delle donne e degli uomini che lavorano per garantire l'ordine pubblico sul territorio provinciale e regionale”.

Ieri mattina, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, si è recato questa sera presso la sede della Questura di Campobasso per portare al questore, Vito Montaruli, e a tutto il corpo della Polizia di Stato, gli auguri di buon Natale e buone feste da parte dell'intera Amministrazione comunale e della comunità cittadina.

"Il proficuo lavoro a tutela della legalità e della sicurezza che la Polizia di Stato svolge sul nostro territorio e per il quale ho ringraziato a nome di tutta la nostra comunità il questore Vito Montaruli e i suoi uomini, è stato il tema del piacevole incontro di oggi - ha dichiarato il sindaco Gravina al termine della visita istituzionale - nel quale, il sincero scambio d'auguri tra l'Amministrazione comunale di Campobasso e la Polizia di Stato, ha rappresentato un momento di reciproca sentita vicinanza istituzionale ed un vero e proprio ulteriore valore aggiunto nell’azione di garanzia svolta, dagli uomini e dalle donne della Polizia, quotidianamente, per vigilare sull’ordine pubblico della nostra città".

Galleria fotografica