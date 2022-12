Nuova rotatoria in via Panama, giovedì i lavori alla segnaletica

TERMOLI. Lo scorso maggio rendemmo nota l'intenzione dell'amministrazione comunale di disciplinare i crocevia che restavano ad alta intensità di infortunistica stradale. Uno di questi era stato individuato dal dirigente Gianfranco Bove tra via Panama e via De Gasperi.

Prevista una mini rotatoria sperimentale: «L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo dell’innalzamento degli standard di sicurezza delle strade comunali ed in particolare degli incroci ritenuti pericolosi, attraverso l’adozione di tutte le soluzioni tecniche possibili volte alla riduzione dell’incidentalità stradale – spiegava Bove nella relativa ordinanza - in relazione a quanto sopra rappresentato, sono stati già ottenuti apprezzabili risultati lungo via Pertini con la formazione di rotatorie rispettivamente in corrispondenza dell’intersezione con via Tevere e dell’incrocio con via Brasile; condizioni critiche e di potenziale pericolosità si riscontrano nell’incrocio tra via Volturno, via Biferno e via Tevere, oltre che nell’ambito dell’intersezione stradale tra via De Gasperi e via Panama; per mitigare le condizioni di potenziale rischio negli incroci di cui al punto precedente, si intende sperimentare la formazione di mini rotatorie mediante l’apposizione in loco di barriere plastiche tipo “new Jersey” oltre che della prescritta segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo ritenuto pertanto, necessario apportare modifiche alla circolazione veicolare nell’incrocio tra via Volturno, via Biferno e via Tevere, oltre che nell’intersezione tra via Panama e via De Gasperi, attraverso la sperimentazione temporanea di intersezioni a raso di tipo rotatorio che renderebbero più fluide e sicure alcune manovre di svolta ed attraversamento per i veicoli in transito».

Ebbene, la rotatoria è stata insediata lo scorso 2 dicembre e dopodomani, giovedì 22 dicembre, sarà realizzata la nuova segnaletica.

