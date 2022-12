Risarcimenti danni per incidenti, il Comune accoglie le istanze di negoziazione assistita

TERMOLI. Il ruolo del Giudice di Pace di Termoli è colmo di contenziosi derivanti dall’infortunistica stradale, incidenti addebitati alle cattive condizioni delle strade, cause che a volte arrivano anche al Tribunale di Larino.

Una questione che più volte ha sollevato anche il sindaco Francesco Roberti, quando in Consiglio comunale giungono stuoli di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che sono derivati da questa conflittualità.

In via Sannitica cercano di instradare alla risoluzione delle controversie, anche perché sono state acquisite dall’Ente numerose istanze in materia di risarcimento del danno per sinistri sul territorio comunale per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita da avvocati, poiché viene ritenuto opportuno «tentare di scongiurare possibili contenziosi scaturenti dalle richieste di risarcimento danni di cui alle precedenti richieste di negoziazione assistita, al fine di evitare, secondo l’alea del giudizio, la soccombenza dell’Ente».

Per questo, la Giunta ha deliberato di autorizzare i procedimenti di negoziazione assistita in materia di risarcimento del danno per i sinistri su territorio comunale acquisiti e in corso di acquisizione, aderendo agli inviti pervenuti al protocollo dell'Ente.

La rappresentanza dell'Ente nel procedimento, negli atti e nel contratto di negoziazione assistita è confermata in capo al Dirigente dell’Ufficio Legale, in materia di risarcimento dei danni occorsi a terzi in sinistri verificatisi sul territorio comunale, ai legali dell’Avvocatura comunale, con il conferimento di ogni potere nel mandato da rilasciarsi di volta in volta, seguendo nell'affidamento delle pratiche criteri omogenei qualitativi e quantitativi, dell'alternanza e un sistema che garantisca la casualità dell'assegnazione, la parità di trattamento e comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione legale ed amministrativa, previa ratifica e conferma di tutto quanto sino ad ora compiuto.