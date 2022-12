Precari e sanità, il comparto proclama lo stato di agitazione

CAMPOBASSO. Non c'è vero di una tregua sindacale nel comparto della sanità, proclamato, ancora uno volta, lo stato di agitazione in Molise.

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fials, Nursind e Nursing-up hanno avviato la procedura ai sensi dell’art. 2 comma 2 legge 146/90, chiedendo formalmente un incontro urgente ai vertici commissariali e all'Asrem.

«All’indomani dell’ennesima trattativa tenutasi all'Asrem al fine di affrontare i problemi legati alla carenza di personale sanitario non medico che si acuirà ulteriormente in mancanza di proroga (così come deciso dalla direzione strategica Asrem), senza alcuna interruzione, di tutti i contratti in scadenza il 31 dicembre prossimo, avete ignorato in toto le richieste fatte dalle Scriventi organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl comparto sanità. Esprimiamo in ordine alle decisioni assunte arbitrariamente, forte disappunto.

Non possiamo permettere che decisioni di questo tipo vengano affrontate, addirittura dinanzi alla prefettura di Campobasso, alla presenza di organizzazioni, come l'Ugl, non firmatarie del Ccnl comparto Sanità assolutamente non rappresentativa dei diritti ed interessi giuridicamente rilevanti dei Nostri assistiti.

La tutela della salute dei cittadini si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni erogate da un numero di professionisti adeguato a standard di riferimento nazionali. Al contrario, sembrerebbe che nelle nostre unità operative ospedaliere e territoriali, nelle sale operatorie, nei pronto soccorso, nei reparti di degenza dei nostri ospedali, nelle postazioni del 118 e nelle case circondariali di Larino, Campobasso e Isernia non vi è personale sufficiente per garantire la copertura dei turni h 24 e per garantire, di conseguenza, i Lea.

Tanto accade sempre più frequentemente, divenendo una quotidianità inaccettabile. Il rifiuto da parte della Direzione strategica Asrem e dello stesso Commissario ad acta a trovare soluzioni adeguate al fine di scongiurare il blocco delle prestazioni sanitarie essenziali e non procrastinabili, ci vede costretti a proclamare lo stato di agitazione per carenza di personale con successiva possibile dichiarazione di ulteriori forme di protesta che saranno all’uopo comunicate a norma di legge.

Nelle more, ove gli organi e autorità in indirizzo, intendessero ridiscutere la problematica e, nel caso, scongiurare le ipotesi di ulteriori forme di protesta, le medesime sono pregate di esperire nuovo tentativo di conciliazione e raffreddamento dei conflitti senza ulteriori ritardi, il tutto, questa volta, alla presenza delle sole organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl».