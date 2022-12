Natale sicuro a tavola, chiusi 2 laboratori dolciari e 45 aziende non in regola

TOLLERANZA ZERO gio 22 dicembre 2022

CAMPOBASSO. Con l’approssimarsi delle festività natalizie il Nas Carabinieri di Campobasso ha intensificato i controlli nel settore alimentare su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle produzioni di maggiore consumo nel periodo in esame, nell’ambito della sanità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito di tali attività sono state ispezionate 125 aziende rilevando: - 45 “non conformità”, che hanno determinato sanzioni amministrative per € 12.000; - 2 persone deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni di carattere penale inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; - 43 persone segnalate all’Autorità Amministrativa e/o Sanitaria; - 2 chiusure di attività di produzione dolciarie. Le violazioni più frequenti nell’ambito dei controlli del settore alimentare riguardano il mancato rispetto delle procedure codificate nel manuale di autocontrollo, le carenze strutturali e la non corretta pulizia dei locali e delle attrezzature.