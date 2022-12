Arriva al traguardo il "Concorsone" per Vigili urbani: dieci gli assunti dal primo febbraio 2023

TERMOLI. A distanza di sei mesi dall'avvio delle selezioni sul campo, per così dire, pubblicata la graduatoria dell'ultimo test relativo al concorso utile all’assunzione dei 10 agenti di Polizia municipale a tempo pieno, selezione pubblica per titoli ed esami (Categoria "C", Posizione economica "C1").

Ebbene, dopo i quiz di giugno, si è arrivati finalmente alla sessione degli orali, che preludeva alla conclusione della procedura.

Prove ospitate dalla sala consiliare, in municipio, da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre e consistenti nel colloquio individuale sulle discipline indicate all'articolo 8. del Bando di concorso, guardando all''accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle diffuse applicazioni informatiche più e della lingua straniera scelta in fase di presentazione della domanda di partecipazione comporta un giudizio di idoneità da parte dei membri aggiunti della Commissione esaminatrice.

Pubblicata, dunque, la graduatoria, che alleghiamo, con la disposizione dell’assunzione dei dieci vincitori di concorso a decorrere dal prossimo primo febbraio.

Sono stati 43 i "classificati" agli orali, con due giudicati non idonei e 12 assenti. Ricordiamo che le istanze di partecipazione furono addirittura 1.132.