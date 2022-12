ViviLarino, tante associazioni animano il dibattito frentano

LARIN0. Lunedì sera l’assemblea pubblica che ha raccolto l’interesse e l’adesione di oltre 10 associazioni, «Buona l’affluenza per questo primo appuntamento di ViviLarino», il commento degli organizzatori. La proposta di ViviLarino che nell’incontro ha avuto come moderatore Michele Palmieri e come relatori Gianluca Venditti e Nando Trivisonno, assise incentrata prevalentemente sull’esigenza di puntare su turismo e cultura sfruttando anche le infrastrutture già presenti sul territorio e agevolando il mondo associazionistico ad essere messo nelle condizioni migliori per realizzare le molteplici iniziative. Oltre questo vanno segnalate anche altre proposte provenienti dall’assemblea cittadina: migliorare i servizi, difendere i presìdi sanitari che abbiamo, agevolare le imprese che decidono di investire sul territorio, e contrastare il fenomeno indiscriminato dell’eolico. Presenti le associazioni Fidas, Larino Run, Larino nel cuore luminarie, Vespa club, Germoglio, Rassegna delle Carresi, Car, La Fonte e Afra.

«C'è uno scollamento tra istituzioni regionale e comunale e le associazioni e cittadini, bisogna dare può ascolto ai cittadini e non prendere de ioni importanti senza aver ascoltato la comunità», è stato ribadito a più riprese. Si è evidenziato che oltre a salvaguardare i servizi sanitari, in primis bisogna puntare sul turismo di concerto con Termoli e in particolar modo nei periodi estivi dove la cittadina costiera è stracolma di turisti. Il dottor Rino Trivisonno ha evidenziato una perplessità di natura molto pratica: «Come possiamo fare turismo quando nel centro storico manca un bancomat considerato il notevole afflusso con le luminarie?», lamentela condivisa da Michele Palmieri, che sottolinea: «Si è parlato anche dalla infelice decisione di far approdare sui terreni delle piane di Larino fotovoltaico e eolico. Infine, abbiamo dissertato del Pnrr, Larino è riuscita ad ottenere o presentare progetti per ottenere importanti finanziamenti? Questa è la domanda che giriamo agli amministratori. ViviLarino dà alla comunità gli auguri di Natale e dà appuntamento al prossimo dibattito».

