Dal Viminale quasi 5,4 milioni di euro per l'accoglienza nel triennio 2023-2025

TERMOLI. Servizi di organizzazione e gestione delle attività di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei richiedenti titolari di protezione e dei loro familiari compresi nel sistema di protezione internazionale, arrivano fondi per il prossimo triennio.

Questo programma, conosciuto come Sprar-Siproimi, dallo scorso anno è passata a un’altra compagine societaria, che ha sconfitto nella gara d’appalto quella che lo deteneva nel passato. Parliamo della Medihospes cooperativa sociale onlus, a cui fino alla fine del 2022 era stata affidata, per un importo di 2.335mila euro, erogati in diverse tranche dal Viminale.

Con delibera di Giunta comunale n. 178 dello scorso 8 luglio, l’amministrazione ha inteso accedere alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, formalizzando al Ministero dell’Interno, tramite apposita piattaforma, domanda di prosecuzione del servizio anche per il triennio 2023/202.

Lo scorso 13 ottobre il Ministero dell’Interno con ha provveduto ad approvare i progetti in scadenza al 31/12/2022 autorizzando la prosecuzione degli stessi fino al 31 dicembre 2025, assegnando al Comune di Termoli il finanziamento annuale di 1.773.750 euro.

Partita la procedura dal 6 dicembre scorso per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi, intanto, ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio anche nelle more della conclusione dell'espletamento delle idonee procedure per il reperimento di un nuovo contraente; è stato ritenuto opportuno disporre un'estensione della proroga tecnica nei confronti della società aggiudicataria, al fine di assicurare la continuità del servizio in parola fino al 30/04/2023. agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente.