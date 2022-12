L'albero di Natale realizzato a uncinetto apre il "Villaggio" a Colletorto

COLLETORTO. Villaggio di babbo Natale e albero all'uncinetto, Colletorto si riempie di magia. Il centro storico di Colletorto si trasforma in un magico villaggio di Babbo Natale.

Un evento preparato con impegno, dedizione e amore per il paese dai volontari della Pro loco 'Angioina' che richiamerà numerosi visitatori. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 17, e anche il 26 dicembre alla stessa ora, con l'apertura del villaggio di babbo Natale ricreato nel borgo antico, luminarie, decorazioni realizzate a mano, tante sorprese e un meraviglioso albero formato da oltre mille mattonelle all'uncinetto. Famiglie, giovani e meno giovani, tutti sono invitati a partecipare, in particolare i più piccoli. Dalla Pro loco, guidata dalla presidente, Maria Rosati, un impegno che si rinnova con entusiasmo: «Piccolo borgo antico, fatto di stradine strette e senza sole. Piccolo borgo antico, ormai silenzioso e solo. Stradine che si intrecciano come antichi ricami. Pietre che raccontano un passato di fatica. Voci lontane che si rincorrono trasportate dal vento.

Finestre e balconi chiusi che nascondo ricordi e speranze. Questo è il nostro Borgo. Vi aspettiamo».

