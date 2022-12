Papa Francesco incontra la Curia romana e dona il libro di don Benito

TERMOLI. Ne è stato l’autore “straordinario” della prefazione, parliamo del libro di don Benito Giorgetta “Passiamo all’altra riva”, incentrato sull’intervista al collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura (ma non solo).

Papa Francesco consolida il legame speciale con don Benito Giorgetta, già dimostrato in numerose occasioni e incontri privati.

Come riferisce la stampa vaticana (Vaticannews), dopo l’incontro per i saluti di Natale tra il Pontefice e la Curia romana: «Al termine, come dono ai presenti, il Papa ha offerto copie del di due libri.

Si tratta di Vita di Gesù scritto dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli e Passiamo all’altra riva di don Benito Giorgetta Il primo, edito da Piemme, Casale Monferrato, 2022), è un testo in cui la narrazione tra storia e immaginazione della vita del Nazareno si alterna alle parole di commento di Francesco, che firma anche l’introduzione del volume.

Il secondo, scritto dal sacerdote molisano, parroco di San Timoteo a Termoli, in dialogo con Luigi Bonaventura, racconta il passato di quest’ultimo nella ’ndrangheta e la sua esperienza ora come collaboratore di giustizia. Il volume ha la prefazione del Papa e la postfazione di don Luigi Ciotti».

