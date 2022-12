"Non siamo contrari alle rinnovabili, ma diciamo no a progetti troppo impattanti"

Parco eolico offshore: l'intervista a Marcella Stumpo (Rete della Sinistra)

TERMOLI. Prima le fabbriche chimiche, quindi la centrale turbogas, ma per attivisti e rappresentati istituzionali della Rete della Sinistra, come Pino D’Erminio e la consigliera comunale Marcella Stumpo, non è sindrome di Nimby, anche sul secondo tentativo di insediamento di una centrale eolica offshore, ben diversa da quella prospettata nel 2007 dalla Effeventi srl, poi “ammarata” dal territorio, il Molise è troppo piccolo per subire questo tipo di impianto, che dal progetto presentato, anzi annunciato, come hanno precisato ieri mattina in conferenza stampa nella sede di via XXIV maggio, sarebbe il più grande e più potente del mondo.





Parco eolico marino capace di soddisfare due milioni di utenze elettriche domestiche, pari al 10% del fabbisogno nazionale, secondo i calcoli del sempre dettagliatissimo Pino D’Erminio, con pale alte 240 metri, sei volte più ingombranti delle piattaforme petrolifere del campo Rospo Mare, dietro il cui skyline andrebbero a collocarsi. Rete della Sinistra che ha voluto denunciare il silenzio assordante (tranne qualche rara eccezione) dietro cui si sta celando la procedura, avviata alla fase delle osservazioni, a cui parteciperanno anche loro che come Termoli Bene Comune vogliono sì lo sviluppo, ma non a tutti i costi.

«Ci accusarono di intervenire contro la turbogas a pareri già concessi, bene in questa occasione lo faremo nella fase più opportuna – ha sottolineato la Stumpo – ora chiedo al Consiglio comunale e soprattutto ai colleghi di opposizione, al netto di posizioni ideologiche, di supportarci in questa discussione. A peggiorare la situazione - prosegue - il richiedente è una società nata lo scorso mese di settembre senza dipendenti con 2.500 euro di capitale sociale. Qui parliamo di soggetti di cui non si riesce a capire bene le effettive capacità operative. Il progetto della Effeventi del 2012 era un gioco della Lego rispetto a questo. Qui parliamo dell'occupazione di tutta la costa molisana con compromissione gravissima dell'attività di pesca, con cavidotti che sboccheranno nella foce del Biferno, zona estremamente a rischio da un punto di vista alluvionale e con la produzione di idrogeno con un impianto da costruire pericolosissimo, a rischio esplosione. Detto questo parliamo di una società dietro la quale sembra esserci un enorme studio di avvocati americano. Non ci sembra un quadro assolutamente chiaro. Non capiamo come si può decidere di mettere la costa molisana in mano a persone che non sappiamo nemmeno cosa possano fare economicamente. Solo perché si tratta di energia rinnovabile bisogna approvare. Anche noi siamo favorevoli alle energie rinnovabili. Le torri sono le più alte mai viste le cui dimensioni sono visibili già dalla passeggiata».

Rete della Sinistra che ritiene come la costa non possa essere ostaggio del parco eolico offshore Molise per 40 anni (durata doppia rispetto alla media), con pale da 15 mw, avveniristiche, poiché quelle più produttive attualmente raggiungono i 14 mw (a Rotterdam). Insomma, tante le ipoteche sull’istanza di autorizzazione presentata dalla Maverick srl, sul cui conto e la Green Bridge che ne deterrebbe la maggioranza, Stumpo e D’Erminio nutrono molti dubbi, vista l’esiguità del capitale sociale, gettando anche un altro sospetto nel carniere politico: un potentissimo studio legale americano, con 1.100 soci, capace di operare azioni lobbistiche in tutto il mondo. Insomma, il territorio dovrebbe difendersi e loro si candidando a difenderlo.

Per Pino D'Erminio, esponente tecnico della Rete della Sinistra Termolese "la quantità di energia prodotta dall'impianto sarebbe sufficiente a soddisfare 1/10 di tutto il bisogno energetico delle famiglie italiane. Non esistono ancora delle pale eoliche di quelle dimensioni nel mondo. Quella di Rotterdam che è, attualmente, il più grande parco eolico off-shore del mondo, ha una potenza inferiore. I numeri sono incredibili. La cosa preoccupante è l'area di mare che verrebbe impegnata. Stiamo parlando di tutta la costa per 40 anni con interdizioni sia della navigazione che della pesca d'altura per non parlare dei cavi subacquei. Per concludere c'è l'opacità di questa società che non può essere il vero investitore"