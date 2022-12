Precari e sanità, il Prefetto convoca le parti

CAMPOBASSO. Le sigle sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fials, Nursind e Nursing-up hanno avviato la procedura ai sensi dell’art. 2 comma 2 legge 146/90, chiedendo formalmente un incontro urgente ai vertici commissariali e all'Asrem.

«All’indomani dell’ennesima trattativa tenutasi all'Asrem al fine di affrontare i problemi legati alla carenza di personale sanitario non medico che si acuirà ulteriormente in mancanza di proroga (così come deciso dalla direzione strategica Asrem), senza alcuna interruzione, di tutti i contratti in scadenza il 31 dicembre prossimo, avete ignorato in toto le richieste fatte dalle Scriventi organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl comparto sanità. Esprimiamo in ordine alle decisioni assunte arbitrariamente, forte disappunto.

In relazione alla richiesta formulata dalle Organizzazioni Sindacali in indirizzo, con nota in data 21 dicembre scorso, mercoledì 28 dicembre alle ore 12 si terrà una riunione in Prefettura, per l’espletamento della procedura conciliativa di cui alla Legge n. 146/90, art. 2.