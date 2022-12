Benedizione di Natale del vescovo in Comune

TERMOLI. Un momento immancabile e magico che si rinnova in sala consiliare, sempre nel nome del rispetto, della reciprocità e dell’amicizia. Presenti oltre il monsignor De Luca e il sindaco Roberti, anche il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore al bilancio Giuseppe Mottola; il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello; i consiglieri comunali Nicola Malorni, Vincenzo Sabella e Fernanda De Guglielmo; l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola, l’assessore all’ambiente Rita Colaci, il dirigente ai lavori pubblici Gianfranco Bove, il comandante della polizia municipale Pietro Cappella e i dipendenti comunali.

Una tradizione irrinunciabile quella che vede ogni anno il vescovo portare non solo i suoi auguri, ma anche un messaggio di pace e di speranza per tutti. In questo momento così delicato della nostra esistenza, con una pandemia che sembra essere stata lasciata alle spalle e una guerra molto vicina anche alla nostra quotidianità.

Nel suo discorso, il vescovo si è rivolto ai presenti con queste parole: “Tutti voi -rivolgendosi a coloro che lavorano ogni giorno per migliorare i servizi per la cittadinanza- soprattutto in questo clima di sfiducia; voi tutti siete coloro che lavorano per migliorare questa sfiducia, che si cura proprio con la relazione. Con la gratuità nella relazione.” Queste le parole d’esordio del vescovo, che ha continuato dicendo: “Il Signore nei confronti di ciascuno di noi è colui che prende iniziativa e in maniera del tutto gratuita per il solo bene, proprio per questo si prende cura di ciascuno di noi; questo è il mistero del Natale. Un dono gratuito assoluto. Spesso immaginiamo un Dio potente e forte, ma che si presenta in occasione del Natale in fasce, finanche infreddolito. Questo per sottolineare il dono che lui ci regala. La vera salvezza di questo mondo sta proprio nella gratuità”.

“La bellezza dell’amore senza condizioni” è questo l’invito che il vescovo ha rivolto in conclusione ai presenti in sala consiliare.

Invitando tutti ad apprezzare l’importanza dell’ascolto visto come il dono più grande. Ascoltare significa comprendere le problematiche e farsi carico dei numerosi gridi d’aiuto -che in questo periodo, ora più che mai- sono sempre più numerosi. La risposta all’ascolto deve essere sempre un sorriso.

Nel suo discorso, anche il sindaco che ha fatto gli onori di casa ha parlato dell’importanza della condivisione.

“Stare insieme”, così come ha ricordato Roberti: “Significa condividere un momento di queste festività all’insegna della gioia e un 2023 in cui non si deve mai perdere la speranza e la fiducia nelle risposte nei confronti della collettività.”

Prima dei saluti conclusivi De Luca ha donato a tutti i presenti un testo di padre Angelo Gabriele Giorgetta dal titolo: “Il Molise, tra immagini, storie e poesie”.

E infine un momento conclusivo che ha visto i presenti scambiarsi gli auguri per un Natale davvero all’insegna della serenità.

Galleria fotografica