Ultimo Consiglio comunale del 2022

TERMOLI, 23.12.2022 – Si comunica che il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello ha convocato l’assise civica per il giorno 29-12-2022 alle ore 17:30 in prima convocazione e per il giorno 30-12-2022 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 301 DEL 24.11.2022, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) E AL D.U.P. 2022/2024.RATIFICA.

2. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022/2024 - AGGIORNAMENTO,

3. RINNOVO ACCORDO CONVENZIONALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA,

4. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA E NELLE P.I.P. (EX ART.31, COMMI 47 – 48 - 49BIS DELLA LEGGE 448/1998) E AFFRANCAZIONE DAI VINCOLI CONVENZIONALI, IN ATTUAZIONE ALLE MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE DALL'ART. 22 BIS DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 E DALL'ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 51 DEL 20 MAGGIO 2022,

5. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2023) E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE.

6. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETT.A DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.17/2012,

7. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO N.175/2022, NRG.201/2018, REP.N.328/2022,

8. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE N. REG. PROV.COLL.398/2022, N.REG.RIC.277/2022 - C. SOC. COOP.

9. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.320/2022 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - D.G.F.

10. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT. A) D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA TAR MOLISE N.47/2022,

11. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT. A) D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA TAR MOLISE N.207/2022,

12. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT. A) D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.226/2022,

13. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.E) D.LGS. N.267/2000 - ACQUISTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONFERITE CON DELIBERAZIONE G.C. N.12/2010,

14. ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 80057 DEL 19.12.2022, AVENTE AD OGGETTO: SOSTEGNO ED ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI COLDIRETTI CONTRO IL CIBO SINTETICO.