Nella sede UniMol di Termoli presentazione di giovani ricercatori e ricercatrici

TERMOLI. Pochi giorni fa infatti, a valle dell'evento tenutosi in Aula Magna curato dalla Scuola di Dottorato, si è svolto l’annuale incontro dei ricercatori e delle ricercatrici del Dipartimento di Bioscienze e Territorio per discutere di ricerca, dialogare e confrontarsi sulle analisi, linee di intervento e attività svolte.

La giornata si è contraddistinta per un fitto programma scientifico. Nella sessione mattutina, la presentazione, a cura dei coordinatori, delle attività di ciascuna sezione di ricerca del Dipartimento e, in quella del pomeriggio, una lunga e ampia poster session in cui oltre 70 giovani, tra ricercatori e ricercatrici, hanno illustrato nel dettaglio le nuove linee di ricerca che caratterizzeranno del Dipartimento. Diversi i progetti di ricerca presentati, molti dei quali intercettano le linee di sviluppo del PNRR, dimostrando ancora una volta il ruolo fondamentale dell’Università degli Studi del Molise nello sviluppo nazionale e regionale.

È stata anche l’occasione – guardando ai tanti temi, ambiti, settori e progetti di ricerca descritti – per mettere in risalto la veste didattico-scientifica multidisciplinare del Dipartimento; una varietà di aree scientifiche trattate che spaziano dalla biologia allo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento all’ambiente, al paesaggio, all’economia e alla pianificazione, per arrivare alle scienze applicate quali l’ingegneria, l’informatica e la matematica computazionale. Ma non è tutto.

La giornata ha rappresentato, inoltre, la cornice ideale per rilanciare e riaffermare una delle diverse e importanti novità che caratterizzeranno l’offerta formativa di UniMol per il prossimo anno accademico, in particolare per la sede di Termoli del Dipartimento di Bioscienze e Territorio. Ospiterà infatti, in aggiunta ai Corsi di Studio sul Turismo, il nuovo curriculum del corso di Laurea in Informatica, orientato alla formazione di “software technology specialist”, una professionalità altamente richiesta dal mercato e dalla pressante necessità di creare e formare figure con spiccate capacità, conoscenze e competenze in grado di gestire e governare il processo di trasformazione digitale.

Al termine della giornata sono stati premiati i tre migliori poster. Il primo premio è andato alla Dott.ssa Checchia Lucia, iscritta al corso di Dottorato in Ecologia e Territorio, con il poster dal titolo “Mare e Paesaggio Costiero: la Costruzione di un Territorio”.

Secondo classificato il Dott. Michele Guerra, iscritto al corso di Dottorato in Biologia e Scienza Applicate, con il poster “CPMDROID: Analysis Of Contextualized Permission Usage For Malicious App Detection In Android”. Al terzo posto si è classificata ancora una dottoranda del corso di Dottorato in Biologia e Scienza Applicate, la Dott.ssa Francesca Fantasma, con il poster dal titolo “Essential Oils from Four Lavandula angustifolia L., Chemical Compositions and Antioxidant Activity”.

L’evento è stato sostenuto dall’azienda Datasound srl, spin-off dell’Università del Molise, che ha contribuito a finanziare i premi per i tre migliori poster di ricerca, e dalla casa editrice EdiSES Università, che pubblicherà gli atti della giornata.

Galleria fotografica