Metanodotto: «Accordo raggiunto tra il comune di Montecilfone e la Sgi spa»

MONTECILFONE. «Accordo raggiunto tra il comune di Montecilfone e la Sgi spa». Recita così l’annuncio del sindaco Giorgio Manes, che sottolinea come sia giunto al suo epilogo l'annosa controversia tra la società Gasdotti Italia e il Comune Montecilfone sull'attraversamento di un metanodotto all'interno del Bosco di Corundoli. «La vicenda trae origine già dalla passata amministrazione Pallotta, che non tenendo in debito conto della natura demaniale dei luoghi, aveva raggiunto un accordo vincolante con la specificata società viziato nella forma, con opere fortemente impattanti e ristori compensativi manifestamente iniqui. Da qui l’impegno non facile della nuova amministrazione, guidata dal sottoscritto, di opporsi e di sanare a quanto fatto in precedenza e cercando, visto l danno fatto, altresì di ottenere un diverso progetto di attraversamento rispettoso dei luoghi e con indennizzi pia consoni all'opera proposta. Ebbene, dopo numerose controversie giudiziarie e lunghe trattative l'amministrazione in carica, assistita anche dai legali Simone Coscia e Dario D'Alessandro, è riuscita a ottenere un vantaggioso, accordo per l'intera comunità montecilfonese.

In particolare, si è, infatti, pattuita la modifica del progetto iniziale che prevedeva l'attraversamento del metanodotto all'interno del bosco con conseguente suo ampio disboscamento (circa 40 metri). Con il nuovo accordo le condutture si posizioneranno esclusivamente nella sede del tratturello ivi esistente con opere di ripristino e migliorative rispetto alla proposta precedente e tutto ci6 a tutela dell'area boschiva e del suo intero ecosistema; inoltre, le parti si sono impegnate nel sanare le illegittimità formali pregresse con nuovi e corretti procedimenti, concordando nel contempo con Ia Sgi spa la corresponsione in favore del Comune di Montecilfone, nella qualità di ente gestore di detto demanio pubblico, di indennità compensative pia eque e maggiori di quelle concordate con la precedente amministrazione (4 volte maggiori) e tutto ciò a beneficio del nostro territorio e della nostra comunità che da questi nuovi fondi potrà meglio sviluppare nuovi e più funzionali servizi civici. Tutti coloro che oggi fanno demagogia su una questione così delicata, lo fanno solo per coltivare il proprio elettorato dimenticando i danni fatti in precedenza o dimenticando che essere amministratori significa perseguire il bene pubblico».