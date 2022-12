Accordo sul metanodotto, polemiche nella maggioranza

MONTECILFONE. Una scelta che ha spaccato la maggioranza, quella sul metanodotto, a Montecilfone, come mostrato dal post del consigliere delegato alla cultura, Eliano De Luca, uno dei fedelissimi del primo cittadino. «Mercoledì sera si è concluso il Consiglio comunale di Montecilfone, oltre ad altri punti, si è discusso di un tema molto importante per la nostra cittadinanza. Questo è quello che ho dichiarato e messo a verbale, spero che interessi a qualcuno: «Gentile presidente, ho seguito la questione del metanodotto con particolare attenzione per molti anni, e posso dire con certezza che il mio pensiero sulla sua realizzazione all’interno del bene civico Bosco Corundoli non è mai cambiato. Oggi, dopo oltre tre anni di battaglie siamo qui a decidere per un triste epilogo. L’assise di oggi, purtroppo, deciderà l’approvazione di un progetto che personalmente non ho mai condiviso, non ho mai apprezzato e soprattutto, ho sempre contrastato. Ricordo perfettamente tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti fino a qui, e come se non bastasse, sarà proprio questa Amministrazione, l’Amministrazione Manes, a continuare l’operato della fatiscente Amministrazione Pallotta. Purtroppo il bene uso civico Bosco Corundoli, d’ora in poi, anche per colpa di questa Amministrazione verrà devastato. Devastato da chi, con leggerezza beffarda anni fa non ha fatto in modo che il tracciato non ricadesse all’interno del bene civico Bosco Corundoli, non presentandosi neanche alla conferenza dei servizi indetta.

Devastato da chi, con superficialità beffarda pochi anni fa, ha promesso di difenderlo. Chiedo scusa a tutti i cittadini che non capiranno in che direzione sta andando questa Amministrazione, chiedo scusa alle persone che hanno pensato che ci saremmo battuti fino alla fine invece di accettare un beffardo accordo. Infine chiedo scusa a coloro che mi hanno votato pensando che dall’interno dell’Amministrazione, seppur da solo, avrei potuto pretendere di più da noi amministratori su questa faccenda. Ho provato a fare il possibile, ma ho imparato una lezione, non bisogna fidarsi di nessuno, neanche di coloro che hai appoggiato politicamente e per i quali hai messo la faccia e i tuoi voti per il buon amministrare. Il Consiglio approva un accordo conciliativo che mi ricorda un po’ una barzelletta, sì perché da come ho letto e da quello che mi è parso di capire nell’unica riunione concessa sulla questione a noi consiglieri di maggioranza, vi è un banale ristoro che servirà, in sostanza, a pagare gli avvocati e le spese sostenute, lasciando briciole al bene civico Bosco Corundoli. E’ come se per pagare il meccanico che mi ha sostituito le gomme usurate della mia auto, io venda, per mancanza di denari, l’auto stessa. Detto questo, sono anni ormai che cerco di dare il mio contributo alla nostra comunità, a volte riuscendoci, a volte fallendo, ma ci sto provando non chiedendo nulla in cambio, l’unica cosa che ho sempre chiesto è quella di essere al corrente degli atti di indirizzo come è giusto che sia, di partecipazione e di incontri programmatici per il bene del nostro paese, nonostante tutto restando all’interno di questa maggioranza facendo uno sforzo enorme ma più andiamo avanti, signor Presidente, e più le distanze aumentano. Senza contare il mio voto contrario di oggi».

Inevitabile anche il commento dell’ex sindaco, Franco Pallotta: «Il Consiglio comunale di Montecilfone, a maggioranza, ha approvato la proposta di transazione della Sgi Gasdotti Italia per l'attraversamento con un gasdotto del bosco comunale Corundoli. L'accordo prevede un cospicuo aumento del ristoro economico a favore del comune di Montecilfone, rispetto a quanto promesso ed in parte erogato all'Amministrazione Pallotta, a fronte però di un diverso e più esteso percorso all'interno del bosco. L'Amministrazione comunale è addivenuta a più miti consigli anche a seguito di ripetute sentenze sfavorevoli della magistratura amministrativa. Bene ha fatto l'amministrazione comunale che evita in tal modo il rischio di consistenti risarcimenti in caso di definitiva soccombenza in sede di contenzioso. Resta in itinere il progetto e il relativo contenzioso per l'altro gasdotto (quello della Snam) che prevede ancora un diverso percorso, sempre nel bosco di Corundoli. Auspico che anche per questo secondo gasdotto si giunga ad una composizione extra giudiziaria e ad una modifica del tracciato affiancandolo all'altro impianto in modo da ridurre l'ampiezza del percorso e, quindi, il danno ambientale. Entrambe le opere sono ritenute strategiche nel Piano Energetico Nazionale a maggior ragione adesso a seguito della mutata situazione politica internazionale. Certamente ci sarà da riscrivere qualche titolo di giornale tipo "Il sindaco Manes ferma il gasdotto" ma è poca cosa in confronto alla utilità dei 2 (due) gasdotti. Dei Discoli del Sinarca non dico nulla. Diranno loro, se ritengono di farlo. Non posso infine non citare la posizione (per me sbagliata) del consigliere De Luca che sino alla fine ha cercato di marcare il punto della netta opposizione al (ai) gasdotti, opposizione che non era solo sua ma di tutto l'attuale gruppo di maggioranza, per questi ultimi - invero - solo per la campagna elettorale».