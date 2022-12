Trasporto disabili, Minchillo replica alla minoranza: nessun disservizio

Trasporto disabili: la replica dell'assessore alle Politiche sociali Carmela Minchillo

GUGLIONESI. Arrivano le precisazioni dell'assessore Carmela Minchillo in riferimento all'interrogazione dei consiglieri di minoranza apparsa sulle testate locali in data 20 dicembre 2022, relativa alla problematica del servizio di trasporto disabili da parte della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus:

• Non c'è stato alcun disservizio.

• L'amministrazione si è interessata tempestivamente alla problematica.

• Il problema è stato già risolto senza necessità alcuna di spendere soldi pubblici.

Si tiene a precisare, come confermato dalle famiglie interessate, che il servizio non è mai stato sospeso ma semplicemente il 17 dicembre la struttura ha chiuso per le vacanze natalizie.

Sulla base della comunicazione della Fondazione Padre Alberto Mileno mi sono attivata, insieme ai servizi sociali per risolvere il problema

Relativamente all'accusa secondo la quale "l'amministrazione non ha posto in essere alcun provvedimento che prevedesse il necessario stanziamento di bilancio per la copertura di questo servizio" l’amministrazione comunale, nello specifico i Servizi Sociali, ha risolto la problematica attingendo al personale già in servizio, quindi senza necessità di nessuno stanziamento economico.

Preme sottolineare che, al momento, nessuna nota ufficiale e nessuna interrogazione è pervenuta al protocollo del Comune di Guglionesi. Tra l'altro, la circostanza che tale interrogazione venga resa nota a mezzo stampa (cosa ovviamente del tutto legittima) ma non attraverso il protocollo dell'ente, lascia trasparire un atteggiamento che punta per lo più alla polemica politica e allo scontro demagogico, non alla risoluzione dei problemi.

I servizi sociali del Comune di Guglionesi continuano invece a garantire attenzione nei confronti delle problematiche dei cittadini, in particolar modo dei più deboli.