Arbitri donatori di serie A...vis a Termoli

TERMOLI. Natale è bello, per loro di più, arbitri della sezione Aia di Termoli pronti a donare il sangue nel centro trasfusionale dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Al fischio d'inizio i primi a effettuare la donazione sono l'arbitro di serie A Luca Massimi e il presidente Aia Termoli Luca Tagarelli, monitorati dall'osservatore arbitrale di serie A Carlo Scarati. Gli altri giovani hanno il merito e l'onore di essere simbolo di solidarietà alla donazione. Scusate se è poco... lasciare i campi da gioco per correre a dare il loro contributo ematico.

Un ringraziamento particolare all'istituto Alberghiero che ha inteso partecipare a questa bellissima donazione Natalizia con un dolce fatto per l'occasione dal gruppo serale della professoressa Messere.

Ieri pomeriggio presso la sala donatori dell’Ospedale San Timoteo è andata in scena la 6^ Giornata dell’Arbitro Donatore, la sezione di Termoli ha risposto come sempre presente. Per la prima volta si è seduto sul lettino dei donatori anche l’arbitro termolese che dirige a livello nazionale e ha cominciato anche la carriera internazionale della Can A e B Luca Massimi. Dicevamo alla sua prima donazione, sinceramente quando si è andato a sedere sul lettino, Luca era tirato come una corda di violino per la tensione, ci ha confidato che era meno teso il giorno del suo esordio in serie A in quel Sampdoria–Cagliari del 24 febbraio 2019, che ieri pomeriggio, poi una volta fatta la donazione tutto tranquillo. A seguire è stata la volta di tutti gli altri arbitri della sezione termolese.

Molto soddisfatti anche i vertici degli arbitri per il successo di questa iniziativa che ormai è consolidata con l’Avis e lo dice anche il presidente Pasquale Spagnuolo.

