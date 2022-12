È Vigilia di Natale anche per i meno fortunati, l'accoglienza alla mensa della Caritas

TERMOLI. Pranzo della vigilia di Natale alla Caritas diocesana, sempre pronta ad accogliere tutti coloro che ne hanno bisogno.

Un giorno speciale, anche per le persone più bisognose, che in un momento di festa hanno trovato le porte della Caritas diocesana aperte -come sempre- e pronte ad offrire loro un momento di convivialità e un pasto caldo.

Ci ha accolti suor Lucilla Firmini, che ci ha illustrato anche il presepe realizzato da coloro che frequentano la mensa, insieme all’albero di Natale, presenti entrambi all’ingresso della struttura. La stessa suor Lucilla ci ha raccontato con queste parole: “Tanta era la volontà di creare un presepe semplice, le montagne sono state realizzate con la carta del pane, le casette sono state create con le scatole dei medicinali e poi pitturate. La mangiatoia all’interno della grotta rappresenta l’animo di ciascuno di noi, che con il Natale si riempie di gioia e amore. Con la stessa cura e amore è stato realizzato anche l’albero di Natale.”

Ogni giorno suor Lucilla, insieme alle sue sorelle accoglie tanti ospiti: solo ieri erano presenti per il consueto pranzo circa 15 ospiti. Normalmente i presenti sono tra le 15 e le 20 persone ogni giorno. La cena viene servita al sacco -anche di sera- tre giorni a settimana. Anche per la cena della vigilia ci sarà la possibilità di cenare con un pasto caldo.

Ai fornelli due magnifiche cuoche Antonietta e Maria Grazia, che assieme ai volontari hanno preparato uno squisito menù per questa Santa Vigilia: pasta con le cicale (come primo piatto), orate e pesce fritto (come secondo), scarpelle termolesi e per chi vuole anche insalata e pane, poi il vino e infine come dolce il panettone. Nella distribuzione dei pasti si viene accompagnati anche dai volontari, che svolgono un ruolo importantissimo all’interno della Caritas.

Dall’avvento del Covid-19 si entra uno per volta, si sceglie il pasto da mangiare e ci si siede poi nella sala di fianco per consumarlo. L’ingresso è dalle 12 alle 12.30.

Così che anche per questo Santo Natale, un buon pasto e un momento di gioia possa essere di conforto davvero a tutti i bisognosi e a tutti coloro che lottano ogni giorno, con difficoltà, per andare avanti nella propria quotidianità.

