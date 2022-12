«Il messaggio del Natale dà la forza di affrontare le difficoltà e andare oltre buio e incertezze»

Natale 2022: l'intervista al vescovo Gianfranco De Luca

TERMOLI. Dal giugno 2006 è una colonna della nostra comunità diocesana di Termoli-Larino, abbiamo incontrato il vescovo Gianfranco De Luca nella sede dell’Episcopio, in piazza Sant’Antonio, in occasione del Santo Natale.

Dialogo interessante e profondo col presule, che ha toccato vari temi, rivolgendosi soprattutto ai più giovani e sottolineando come la Natività è un messaggio di certezza e speranza. Perché Dio è solidale con noi anche quando noi sembriamo essere indifferenti. Apre alla speranza. Dà la forza di affrontare le difficoltà, di andare oltre il buio, oltre le incertezze. Dio è con noi. Si può attraversare la vita, non bypassarla, non evaderla, non rassegnarsi ma attraversarla con la forza che ci viene da questa presenza che è anche dentro di noi. Ricorda quell’annuncio che ha sentito da adolescente, “Dio è in te”, e per lui questo è Natale. Si può vivere per Lui grazie al fatto che Lui è con noi».