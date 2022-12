La scomparsa di Franco Frattini, il ricordo del Governatore del Molise

TERMOLI. Vero servitore dello Stato, lo scorso anno, proprio nelle more delle festività natalizie, con un proprio atto riaprì il servizio di Emodinamica dell'ospedale San Timoteo di Termoli, come presidente di sezione del Consiglio di Stato, istituzione che guidò dal gennaio scorso.

Cordoglio unanime in Italia per la scomparsa a soli 65 anni di Franco Frattini. A ricordarlo anche il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma: «Un altro autorevole esponente politico del recente passato ci ha lasciato nelle ultime ore. La morte dell'ex ministro degli Esteri Franco Frattini, alla vigilia di Natale, mi addolora profondamente e mi porta ancora una volta a riflettere sulla necessità di rafforzare la ricerca scientifica per la cura delle malattie che affliggono la nostra epoca.

Uomo del fare, operativo e leale, di Frattini ho apprezzato il garbo e il senso delle istituzioni. Il suo esempio sarà prezioso per chi ritiene e riterrà di ispirarsi ad una corretta gestione della cosa pubblica come linea di condotta concreta e morale, ora e in futuro».