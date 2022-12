La quinta sinfonia di auguri dagli amici di Termolionline

Gli auguri di Natale dagli amici di Termolionline - 5

TERMOLI. Pokerissimo variegato e autorevole quello che proponiamo come quinto messaggio collettivo di auguri da parte degli amici di Termolionline: protagonisti il comandante del porto Sergio Mostacci, il meteorologo Andrea Giuliacci, Aldo Ciccone per l'associazione nazionale Vigili del Fuoco, Cinzia Ferrante - comitato molisanità L113 - Luciano Paduano per Fratelli d'Italia e Nicolangelo Licursi, del mondo culturale di Santa Croce di Magliano.