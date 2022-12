Sostegno alla genitorialità, 73 le famiglie che hanno richiesto aiuti economici

TERMOLI. Prosegue il nostro viaggio all’interno dell’assistenza sociale sul territorio, grazie ai report puntuali pubblicati dall’Ats di zona, che ha in Termoli la località capofila del vasto comprensorio che comprende 19 comuni. La spesa totale sostenuta dall'Ats di Termoli per progetto denominato “Rete integrata per la presa in carico delle famiglie in difficoltà, in particolare di quelle con al loro interno bambini e adolescenti” finanziato con il Fondo Politiche per la famiglia anno 2020, ammonta a complessivi € 59.400,06 generando economie pari a € 17.399,94 rispetto all'importo liquidato dalla Regione Molise; ed euro 36.599,94 rispetto all'assegnazione complessiva delle risorse assegnate. L'Ambito Territoriale Sociale di Termoli, in esecuzione Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 28 agosto 2020 recante ad oggetto “DM 14 maggio 2020 di riparto delle risorse stanziate sul fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2020 – Provvedimenti” ha realizzato il progetto denominato “Rete integrata per la presa in carico delle famiglie in difficoltà, in particolare di quelle con al loro interno bambini e adolescenti” finanziato con il Fondo Politiche per la famiglia anno 2020.

La Regione Molise ha assegnato la somma di 96mila euro per la realizzazione degli interventi del Progetto in parola, così come stabilito nel piano operativo delle attività. azioni: azioni di sistema (creazione rete, incentivi personale, attivazione task force multi professionale, organizzazione seminari ed incontri sul territorio): 25mila; sostegno economico diretto alle famiglie in difficoltà per interventi straordinari ed urgenti: 20mila; tirocini per l’inclusione attiva e percorsi di orientamento e formazione professionale mirati: 35mila; sostegno scolastico domiciliare 10mila; percorsi di promozione e formazione alla genitorialità e alla natalità 6mila euro. Le domande pervenute entro i termini di scadenza dell'Avviso sono state 73. Dalla verifica del possesso dei requisiti sono risultate ammissibili alla valutazione 69 domande e 4 domande sono risultate inammissibili. Nel mese di maggio e giugno 2021 sono state realizzate, con il coinvolgimento dell’Ufficio di Piano e del Servizio a Supporto dell’Ufficio di Piano, le azioni di sistema, che si sono declinate nel consolidamento della rete territoriale già costituita (Consultorio, Istituti Scolastici, Tribunale dei Minorenni, Ente di Formazione, CPI di Termoli) e relativi a progetti già in essere nell'ATS di Termoli, come PIPPI, Reddito di Cittadinanza, Progetto Consultorio, i cui obiettivi possono essere posti in sinergia con quelli previsti nel Progetto de quo. Tali azioni, in considerazione del fatto che sono state svolte da personale già in forza, non hanno comportato spese da rendicontare.