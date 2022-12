Isola ecologica "risistemata" in centro, allo studio come superare i vincoli sui fondi Ue

TERMOLI. Era stato anticipato a Termolonline un intervento per rendere più decorosa l'isola ecologica chiusa all'utilizzo dei residenti ormai da tempo, a causa delle criticità che si erano venute a manifestare tra via Duca degli Abruzzi e via XX settembre, specialmente per l'abbandono indiscriminato di rifiuti in pieno centro, dinanzi alla stazione ferroviaria.

Nella settimana culminata poi con le festività natalizie gli operai del settore manutenzione dei Lavori pubblici hanno rimesso in sesto la recinzione che era stata danneggiata dalle intemperie. Ma non finirà qui, poiché si sta valutando un successivo intervento, tenendo conto dei vincoli esistenti a causa dei fondi europei.

Come avvenuto anche per l'isola ecologica al porto (di competenza della Regione Molise), anch'essa dismessa per le solite problematiche, non è possibile uno smantellamento tout-court, poiché sono state realizzate con l'utilizzo di finanziamenti comunitari, le cui convenzioni portano a degli obblighi di natura temporale.