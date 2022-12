Il buco della sanità molisana e la mobilità fuori regione

MOLISE. Il buco e il baco (senza bacio) della sanità molisana.

Il benessere dei poco meno di 300mila dimoranti molisani – così come quello di tanti altri corregionali d'Italia – passa per i buoni Servizi sanitari. Ma l’Istat (nell'ultimo suo rapporto, recante il titolo 'Benessere equo e solidale') inchioda la suesposta 'esperàntia' persino su tale fronte, per tacere di ben altri.

Nella ventesima Regione – così come in altri territori del Mezzogiorno dello Stivale – la mobilità settoriale risulta tra le più elevate della Penisola, con Isernia al 28,2% e Campobasso al 27%. In Italia, nel 2020, l’emigrazione ospedaliera in altra regione (che è, poi, la percentuale di pazienti - che hanno fatto registrare un ricovero in regime ordinario per ‘acuti’ oltre la propria residenza - è invece pari ‘solo’ al 7,3% sul totale dei ricoveri.

Nonostante la riduzione complessiva di questi ultimi (-17% in media Italia; -21% al Mezzogiorno), le differenze territoriali rimangono grandi. Nella pratica, si è spostato al di fuori dalla propria regione, per motivi di cura, l’11,4% dei ricoverati residenti nel Sud e il 5,6% dei residenti del Nord. Qualche dato più o meno ‘simile’ a quello molisano? In Basilicata, Matera è al 28,9% e Potenza al 22,8%, mentre nella provincia di Cosenza la percentuale sale al 23%. Mediamente, inoltre, nelle province prevalentemente rurali, i flussi rappresentano circa il doppio rispetto alle aree urbane (12,1% contro il 6,3%).

A rivelarlo è stato un altro rapporto, quello sugli indicatori del benessere, secondo la cui 'rècherche', in Italia, la stima della speranza di vita alla nascita è di 82,4 anni (80,1 per gli uomini e 84,7 anni per le donne). Il dato rimane palesemente migliore rispetto a quello maturato nel trascorso 2020 quando “la netta flessione registrata nel 2020 (-1,1 anni di vita vissuti, da 83,2 del 2019 a 82,1 del 2020), a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, aveva interrotto bruscamente la crescita osservata fino al 2019. A sottolinearlo è l'Istat che ha segnalato un recupero pari, in media, "a circa quattro mesi in più per gli uomini ed a circa tre per le donne”.

Dal 'report' si apprende inoltre che in Molise il peggioramento emerso nel 2020 è proseguito e si è dilatato - nel 2021 - in particolate nella provincia di Campobasso che ha perso circa un anno nel 2020 ed un ulteriore, più quattro mesi, nel 2021. Tale è la situazione attuale della Sanità molisana letta in versione 'tomista'. Ma il 'buco' c'è (ed è profondo) ed il 'baco' rimane tale.

Claudio de Luca