Riapre il centro sociale per anziani a Guglionesi

GUGLIONESI. “Un luogo di incontro: sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove ritrovarsi, per trascorrere il tempo libero con gli amici, per partecipare a varie attività di solidarietà e cittadinanza attiva. Ma anche un’occasione per rivitalizzare e valorizzare il ‘cuore’ del centro storico”.

L’assessore alla Politiche Sociali Carmela Minchillo esprime soddisfazione ed entusiasmo per la imminente riapertura del Centro Sociale Adulti-Anziani, uno spazio aperto dove si pratica inclusione e solidarietà ad una comunità minacciata dall’aggravarsi delle condizioni di isolamento e solitudine.

“La popolazione anziana costituisce un target importante per l’amministrazione comunale, non solo dal punto di vista quantitativo (ormai rappresentano 1/3 della popolazione). L’attenzione verso gli anziani o gli adulti prossimi a diventarli è un dato che nel tempo è diventata quasi consuetudine, penso a mo’ di esempio: le cure termali, alla ginnastica per la terza età.

L’apertura del centro intanto ‘restituisce’ alla popolazione anziana di Guglionesi un luogo cui incontrarsi in maniera conviviale. Ponendo rimedio ad una chiusura ‘dolorosa’ determinata da altre emergenze. Nel contempo si configura come luogo di aggregazione nel quale potersi incontrare e, per chi lo desidera, partecipare alla vita sociale attraverso le diverse attività organizzate da chi dirige ed amministra la struttura.

La scelta di quell’edificio è parte di un progetto che abbiamo chiamato” Polo Civico d’iniziativa sociale’, il quale partendo dall’obiettivo di garantire il pieno utilizzo di locali pubblici disponibili, ma che risultavano chiusi o sotto-utilizzati ha immaginato la organizzazione di iniziative innovative dirette alle categorie socialmente più deboli della nostra comunità: gli anziani ed i giovani

Quel luogo, per la sua posizione e per come è apprestato, consente a tutti di poterne usufruire. Inoltre, la scelta effettuata consente di valorizzare il centro storico e, segnatamente uno degli angoli più belli e suggestivi: p.zza XXIV maggio. Una volta il centro del borgo. L’auspicio, a tal proposito, è che l’associazione che gestisce il Centro possa contribuire, con attività diversificate, a rendere attrattivo e fruibile anche porticato, allo stato poco frequentato.

Per quanto riguarda la gestione abbiamo preferito, così come per il polo culturale di Via capitano Verri, utilizzare l’approccio ispirato alla sussidiarietà. Questo, oltre che seguire quanto indicato dagli orientamenti normativi o legislativi prevalenti in materia, almeno per due buone ragioni. La prima è che la gestione dal basso e co-diretta garantisce una maggiore efficienza ed efficacia nel funzionamento. La seconda, credo di poter dire che per il Comune assumere una gestione diretta sarebbe risultato complicato e molto più costoso. Con il rischio di una burocratizzazione che ne avrebbe indebolito la funzionalità.

Per questo a seguito di regolare bando la gestione è stata quindi affidata alla APS “Guglionesi Vive”. A dire il vero, considerato l’attenzione della pubblica opinione, ci saremmo aspettati una maggiore partecipazione da parte delle numerose associazioni nel concorrere all’affidamento. Ma cosi’ non è stato. Purtroppo.

Il progetto che l’amministrazione ha in programma di porre in essere, si articola su tre gambe.

• Il centro informativo e formativo che si rivolge ai giovani disoccupati o che necessitano di formazione professionale più rispondente al mercato del lavoro.

• Il centro sociale di Piazza XXIV maggio che offre momenti di aggregazione ed integrazione agli adulti ed anziani.

• Sul prossimo intervento, rivolto soprattutto ai giovani, stiamo lavorando su una idea. Ma per il momento preferisco non dire altro. Ogni cosa va detta e commentata a tempo debito.

In generale, si tratta di un percorso verso una società più inclusiva che promuove e valorizza le potenzialità latenti della nostra comunità, a fianco delle famiglie e della scuola, favorendo la partecipazione e la mobilitazione delle persone che vi risiedono e, nel caso, attrarre anche quelle dei paesi vicini.

Nel frattempo, dato le circostanze, porgo buon Natale alle famiglie ed a tutti i cittadini, ma un pensiero particolare e rivolto agli anziani e malati che passeranno il Natale da soli».

