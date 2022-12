Nella serata di Santo Stefano si riaccendono le luminarie a Larino

LARINO. Dopo il grande successo delle prime cinque date, oggi 26 dicembre tornano ad accendersi le Luminarie Larino Magia di Luci con il consueto appuntamento a partire dalle ore 17 presso il Centro Storico di Larino.

Appuntamento speciale con Babbo Natale che oggi stupirà tutti con una calata per raggiungere poi il suo villaggio dove sarà pronto ad accogliere bambini e adulti per una foto.

Lungo il percorso, inoltre, è possibile incontrare personaggi fiabeschi, folletti e artisti di strada. Ci si può fermare ad ammirare il carillon vivente e concedersi un momento di svago sulla pista di pattinaggio, novità assoluta della manifestazione.

Immancabile l’appuntamento con lo spettacolo di luci in Piazza Duomo, il momento più magico dell’evento.

Non mancano, poi, i mercatini di Natale di hobbistica, artigianato e prodotti tipici. Inoltre, è possibile gustare prodotti tipici e prodotti natalizi grazie ai diversi stand di street food.

Per quanti vorranno raggiungere il borgo, è disponibile un servizio di navette gratuito a partire dalle ore 17 alle 23. Le fermate delle navette sono situate al Terminal, al Tribunale e al Campo Sportivo, nei pressi dei quali è possibile parcheggiare le proprie auto disponendo dei parcheggi cittadini gratuiti; a questi si aggiungono anche il parcheggio dell’Ospedale Vietri e quello dell’Anfiteatro che dispone anche di un’area sosta per i camper. Il servizio vuole essere un modo per far sentire ancora più accolti quanti arrivano nella cittadina frentana per l’evento.

La magia del Natale questa settimana prevede ulteriori appuntamenti: giovedì 29, venerdì 30 dicembre1° gennaio e domenica. Concluderanno la manifestazione gli ultimi due appuntamenti di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio.

