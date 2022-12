Seggiovie e innevamento artificiale ok, Toma: aspettiamo solo la neve

CAMPITELLO MATESE. "Pienone negli alberghi e impianti collaudati: manca la neve, per il resto siamo pronti".

Così il presidente della Regione Donato Toma dopo aver appreso dall'amministratore delegato di Funivie Molise, Fausto Parente, che nei giorni precedenti al Natale sono state collaudate la seggiovia 'del Caprio' e la seggiovia Capo d'Acqua.

"Gli impianti sono a posto, anche in basso dove la Piana-Lavarelle era già stata collaudata. Anche la San Nicola è ok - ha proseguito Toma - alla prima nevicata i tecnici dell'Ansfisa procederanno con il collaudo. Essendo uno skilift serve la neve per poterlo effettuare.

Tutto pronto, come è noto, anche per utilizzare l'impianto di innevamento artificiale, quando le temperature lo permetteranno.

"Abbiamo fatto un grande lavoro per venire a capo di una situazione che abbiamo sbloccato con decisione. In primavera provvederemo inoltre a implementare l'impianto per l'innevamento artificiale affinché sia adeguatamente potenziato", ha concluso Toma.