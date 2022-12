In calo sia l'incidenza dei casi Covid che l'indice di contagio

TERMOLI. Fermo per le festività natalizie il monitoraggio settimanale indipendente Gimbe, prosegue quello istituzionale da parte dell'Istituto superiore di sanità sulla epidemia da Covid.

Ecco i dati principali emersi dalla cabina di regia:

In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 233 ogni 100.000 abitanti (16/12/2022 -22/12/2022) vs 296 ogni 100.000 abitanti (09/12/2022 -15/12/2022)

Nel periodo 30 novembre–13 dicembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,83-0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,88-0,94) al 13/12/2022 vs Rt=0,98 (0,96-1,01) al 6/12/2022.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende leggermente al 3,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 22 dicembre) vs il 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 13,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 22 dicembre) vs il 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 dicembre).

Una Regione è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza ai sensi del DM del 30 aprile 2020; quattro sono a rischio moderato e sedici classificate a rischio basso. Nove Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Due Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.