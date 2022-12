Inaugurata l'opera di arredo urbano realizzata al liceo artistico Jacovitti

TERMOLI. Inaugurata l’opera che adorna la rotatoria di via Corsica, a Termoli.

È stata realizzata dagli ex allievi della classe 5^ del corso di Arti figurative del liceo artistico Jacovitti di Termoli.

Inaugurazione attesa da tempo, posticipata per diverse esigenze e per questo ancor più piacevole, oltre agli allievi, presenti il direttore amministrativo, numerosi docenti e personale scolastico, la famiglia Di Lonardo ha voluto ringraziare la classe, composta da sole studentesse che durante l’anno scolastico scorso hanno realizzato l'opera che da qualche mese adorna lo spazio antistante la loro attività.

La scultura in gesso sintetico rappresenta una mano che fuoriesce dal terreno quasi a creare una barriera di protezione alla pianta posta al centro di essa. Un messaggio green che interpreta la transizione ecologica e sostenibile dell'azienda Nevio, ben interpretata dall'opera realizzata interamente nei laboratori di discipline plastiche del liceo artistico termolese.

Il prof Michele Carafa, docente che ha seguito lo sviluppo dell'intero progetto, ha sottolineato lo straordinario impegno delle studentesse in una attività articolata e coinvolgente perché calata nella realtà, una esperienza didattica di che mira all'acquisizione e consolidamento di competenze altamente professionalizzanti. L'idea progettuale é stata selezionata tra tutte le proposte elaborate individualmente da ciascuna studentessa. Suddivisa la classe in gruppi di lavoro si è passata alla fase operativa, costruendo le armature in ferro e legno sulle quali sono state modellate in creta le singole dita, a modellazione conclusa sono stati ottenuti i negativi in gesso e in ultimo i calchi in gesso sintetico. È seguita poi la fase di collocazione in loco e patinatura.

La collaborazione con privati, enti e associazioni del territorio è una costante imprescindibile della didattica progettuale e laboratoriale del liceo artistico Jacovitti, ciò consente agli studenti di vivere la scuola come luogo di apprendimento reale e concreto per sentirsi parte attiva e propositiva di una comunità.

