Temperature anomale e nebbia sulla costa: il fenomeno chiamato "Caligo"

TERMOLI. Nuvole basse che arrivano dal mare avvolgono la costa. Il fenomeno anomalo che sta caratterizzando questo periodo di fine dicembre ha nome preciso, "Caligo", ossia nebbia di mare.

Viene alimentato dagli effetti del cosiddetto anticiclone, che ha reso molto stabile il clima, con accumulo di vapore acqueo negli strati più bassi e anche di inquinanti, le cosiddette polveri sottili.

Più di qualcuno ha riferito che questo scenario fa apparire la nostra Termoli come una località padana, ma in realtà il "Caligo" è proprio tipica foschia marittima, che vede la condensa di vapore in goccioline finissime, con mare e aria che hanno lo stesso livello di temperatura, scenario che viene anche a manifestarsi con vento di brezza, al massimo sui 15 km/h.