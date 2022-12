"Grazie alla Polizia stradale che ha salvato questo cane, ora cerca casa"

TERMOLI. Dopo l’intervento della Polizia Stradale, nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 dicembre, che ha salvato un cane da caccia che era stato investito, oggi giunge la richiesta di adozione da parte della signora che lo ha investito e il ringraziamento alla Polizia giudata dal comandante Salvatore Augelli.

La pattuglia è sopraggiunta subito ed ha effettuato l’intervento sulla Bifernina per aiutare il cane che era stato investito dalla signora e che era stato subito soccorso da lei e dagli altri automobilisti.

“Ieri, tornando da Termoli, ho investito un cane, un bellissimo esemplare di cane da caccia, ovviamente magrissimo data la politica di questi "simpatici" cacciatori, che è sbucato dal nulla. Naturalmente sono rimasta con lei, una femminuccia, dolcissima e buonissima, finché è arrivato il veterinario reperibile. Ha riportato una frattura dell'anca. Adesso il cane verrà operato e poi, non essendo microchippato (per Nessun suggerimento non torna al padrone) portato al canile comunale di Roccasicura. Dobbiamo trovargli una famiglia.

Sono in contatto col veterinario, per cui posso avere aggiornamenti in tempo reale. Il cane verrà microchippato e vaccinato.

ASTENERSI CACCIATORI

Un grazie va alla Stradale di Termoli, a due Agenti che si sono prodigati con tutti i loro mezzi per aiutare noi e soprattutto il cane”.

Galleria fotografica