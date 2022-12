Porto... da asporto, intrappolato: le potenzialità inespresse

TERMOLI. Il porto è uno degli asset strategici non solo di Termoli, ma dell’intero Molise, unica porta marittima della nostra regione, ma vive ancora una condizione di sottovalutazione delle sue potenzialità, come provocatoriamente lo incardina un nostro fidato operatore, come Tonino Fusco, definendolo: «Da asporto, intrappolato», arriva la riflessione periodica dell’agente marittimo Tonino Fusco, che parafrasando il momento, dice: “Se Santa Klaus venisse dal mare... L'Italia è una penisola perché è unita al continente per un lato e circondata dalle acque per tre lati. È circondata sui tre lati dal Mar Mediterraneo che prende quattro nomi diversi: a est mare Adriatico, a sud-est mar Ionio, a ovest mar Tirreno e mar Ligure.

Dunque il nostro Paese, e per di più questo territorio (Molise), ha bisogno di nuovi orizzonti da esplorare e nuove rotte da navigare. Il mare non è solo pesca, sistemi economici sostenibili, progetti tecnologici innovativi, paesaggio e turismo. Per l’Italia circondata da ottomila chilometri di costa il mare è molto di più. È un’identità da ritrovare, sì perché “in una città senza mare a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla luna”. (B. Yoshimoto). È strano, ma quando si è rivolti verso il mare, chissà perché, uno non si stanca mai di osservarlo e, anche quando è in burrasca, non c’è pericolo che il rumore dei suoi cavalloni possa dare fastidio. La nostra regione non è quella che la cultura ufficiale ci ha consegnato: “un mero territorio meridionale della penisola racchiuso fra alte mura”. È forse per questa strana negligenza che il mare è pressoché scomparso dall’agenda della classe politica molisana negli ultimi decenni. No, il Molise è terra marinara, è terra promessa. Dopo la schiavitù del territorio Il capoluogo del Molise è il Mare Adriatico, crocevia di traffici e ricchezze di ogni tipo, incrocio di affinità e differenze, spazio liquido di incontro tra Oriente e Occidente, Sud e Nord, Cristianità e Islam. Pertanto questo mare non deve essere solo una cartolina, meta di vacanze, spiagge dove fare il bagno e giocare in libertà, una barca a vela con cui sfrecciare sull’acqua, una bella passeggiata sulla riva a respirare a pieni polmoni, né area di assoluta egemonia o dominio, ma una risorsa, sfida economica e opportunità di vita per le future generazioni, per non parlare della rendita della pesca, del porto, della cantieristica nautica e di tutto ciò che alimenta la cosiddetta “blue-economy”.

Quando si è piccoli a scuola insegnano la Storia e tra gli argomenti la maestra spiega ai bambini che il Dio del Mare si chiamava “Nettuno”, che abitava in fondo al mare e comandava i mostri marini e le tempeste. Il giorno dopo alla domanda della maestra al bimbo: “come si chiama il Dio del Mare”? Il bimbo pensa e risponde: “ùhuuum’... Maradona che ha segnato due gol contro la Lazio” (e bravo il bimbo!). A volte viene da chiedersi: ma in questo territorio si nasce proprio così oppure si diventa a causa del “Molise Virus”? Pare di si, siamo sotto la custodia di Bacco, Dio della natura feconda e dell’agricoltura, che avrebbe per primo introdotto tra gli uomini del nostro territorio il vino.

Quello italiano, del resto, è un destino marittimo. Lo sapevano bene i popoli antichi, in particolare i greci, gli egizi e soprattutto i romani, che ne compresero appieno la “crucialità”. Il nostro territorio che si affaccia sulla costa adriatica per soli 33 km, alle porte dell’anno 2022, non ha ancora capito che il mare può rappresentare l’unica via di uscita da questa situazione difficile e stagnante. Dunque il fatto sconcertante di oggi è l’impasse politico istituzionale. Un territorio il nostro che cerca ancora il petrolio sulle montagne e il pesce nei fiumi e nei laghi, di dighe e ponti che hanno compromesso la viabilità, un territorio che ha sempre avuto e ancora paura del mare perché è salato. Il nostro futuro è scritto nel mare che non è “ho scritto t’amo sulla sabbia”! Ma sappiamo leggere? Il Pianeta è dominato dagli oceani, che ricoprono oltre il 70 per cento della superficie terrestre. Atlantico, Pacifico, Indiano, Artico e bacino intorno al Polo Sud contengono il 97 per cento della massa d'acqua presente sulla Terra. In ogni istante siamo in qualche modo legati al mare.

Forse è giunto il momento di capire se è il nostro contado che confina con il mare oppure il mare Adriatico a confinare con noi! Nel frattempo restiamo come oche intorno da uno stagno salato. Riflettendo su ciò noi dovremmo invece costruire una diga sul tratto di costa a confine con il mare, da cui questa Regione trarrebbe notevoli benefici: la protezione dai venti e dalle mareggiate di levante, e finalmente la fine di considerazioni e critiche. Il nostro problema è che il sole sorge sul nostro mare, ma tramonta dietro i monti, cioè alle nostre spalle. Ed è lì che si raccoglie l’uva. Forse allora guarderemmo ad esso!»