«Continua inesorabile il calo demografico nel Molise»

MOLISE. «Continua inesorabile il calo demografico nel Molise: i dati dell'Istituto di Statistica relativi al bilancio demografico del 2021 (ultimo dato consolidato disponibile) ci dicono che rispetto al 2020 la popolazione residente è calata di 2.144 unità (-0,72%) passando da 294.294 a 292.150 residenti».

Riflettori accesi sugli ultimi indicatori statistici disponibili da parte di Andrea Cutillo, presidente del comitato Inps Molise, e segretario generale Uil Rua Molise.

«È dal censimento del 1991, quando la regione contava circa 330mila residenti, che il dato sulla popolazione residente registra ad ogni tornata censuaria il segno meno. In calo rispetto al 2020 anche la popolazione straniera che al 31 dicembre del 2021 registra 11.463 unità, rispetto alle 11.591 del 2020 (-1,10%).

Anche per l'anno 2022, pur al cospetto di dati provvisori dell'Istat, la tendenza negativa sembra confermarsi: al 30 settembre i residenti in Molise risultano essere 290.362, con una ulteriore diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021 di 1.782 unità.

Saldo naturale sempre negativo, indice di vecchiaia in crescita, scarse opportunità di lavoro, trasporti ridotti all'osso, una sanità pubblica carente, e una mancanza di copertura della rete internet, sono tra le cause, a parere di chi scrive, del decremento demografico del territorio, nonostante siano state messe in campo iniziative da parte di alcuni comuni molisani, che intendono sostenere economicamente le famiglie che vi trasferiscono la residenza.

Ed è proprio la mancanza di lavoro che rende incerto il futuro delle generazioni presenti e future: il tasso di disoccupazione in Molise alla fine del 2021 è pari al 11,2%, in aumento di quasi un punto percentuale rispetto al 2020 dove il dato si assestava al 10,3%. Il dato del 2022, benché parziale, non lascia intravedere una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti: infatti nel 3° trimestre dell'anno in corso il tasso di disoccupazione della regione sale all'11,8%.

La precarietà del mondo del lavoro si evince anche dall'andamento della Cassa Integrazione Guadagni che riguarda quei lavoratori che hanno visto sospeso il proprio rapporto di lavoro: nei primi nove mesi del 2022 (gennaio-settembre) le ore di Cassa Integrazione pagate dall'Inps sono state 3.904.671, in diminuzione rispetto ai primi nove mesi sia dell'anno 2020 che del 2021, quando causa la pandemia da Coronavirus le ore autorizzate di Cassa Integrazione sono state rispettivamente 7.302.777 per il periodo gennaio-settembre 2020 e 7.261.678 per lo stesso periodo del 2021. Il dato sulla CIG del 2022 pur essendo senza dubbio migliore rispetto agli anni del Covid 19, è ancora nettamente più alto rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le ore di Cassa Integrazione autorizzate e pagate dall'Inps sono state pari a 1.311.698. È del tutto evidente che la debole economia molisana ancora risente degli effetti negativi della pandemia.

Per immaginare una crescita del territorio è necessario che quelle che possono apparire oggi delle limitazioni (isolamento geografico, mancanza di imprese) diventino, con l'ausilio della classe dirigente, delle opportunità. al fine di perseguire un modello di sviluppo alternativo al classico, cercando di rafforzare il legame tra qualità ambientale e sviluppo economico, per raggiungere il benessere della popolazione residente».