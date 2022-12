Sinistri e risarcimenti, il Comune affida il servizio di brokeraggio assicurativo

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, al termine della procedura espletata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità a costo fisso.

Il broker viene remunerato dalle compagnie assicurative, sulla base della commissione calcolata in percentuale sui premi assicurativi sottoscritti; l’incarico avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto con facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 24 mesi.

La commissione giudicatrice a seguito della valutazione della documentazione di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore del costituendo Rti European Brokers Assicurazioni (mandataria)–ConsulBrokers SpA (mandante), con punteggio pari a 98,75/100;

L'aggiudicazione è divenuta efficace, all’esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte del raggruppamento, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara mediante il sistema AVCPass dell’Anac.

Inoltre, è stata riscontrata necessità di procedere con l’esecuzione anticipata del contratto data l’urgenza di affidamento del Servizio al fine di garantire all’Ente le coperture assicurative di prossima scadenza (31 dicembre 2022), nonché garantire assistenza agli uffici preposti nell’evasione delle pratiche di sinistri in attesa di definizione, ed evitare danno all’interesse pubblico.