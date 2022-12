Termoli città di frontiera, la storia di Daniel

TERMOLI. Essere una città con la stazione che sulla dorsale adriatica porta direttamente in centro non è una peculiarità di poco conto, ma vale in ogni senso. Riprendendo le parole del vicepresidente della Caritas diocesana, Gianni Pinto, «Noi a Termoli siamo un territorio di passaggio, un porto di mare.

Anche coloro che cercano aiuto lungo la direttrice adriatica si fermano da noi», come è avvenuto nel caso di Daniel, un romeno proveniente dalla Transilvania, che da alcuni giorni staziona – è proprio il caso di dire – tra sottopasso ferroviario e lo stesso scalo delle Ferrovie, dove dorme. E’ venuto in Italia per operarsi a un piede, all’ospedale di San Giovanni Rotondo. L’abbiamo incontrato diverse volte già, presenza discreta, educata, ma con tratti di mestizia, quella che contraddistingue chi abbandona la propria terra, il Nord della Romania, Sibiu la sua città natale, a causa di problemi economici.

Daniel è il simbolo di quell’Europa dell’accoglienza, della mobilità, ma anche delle opportunità che non si riescono a concretizzare e a cogliere.

Dopo l’intervento alla Casa Sollievo della Sofferenza, lui vuole tornare in Romania, magari con una dote che gli permetta di costruire qualcosa laggiù, per questo l’appello che è stato promosso anche sui social, dove è stata cristallizzata questa presenza, è di dargli una mano.

Casi come quello di Daniel sono sempre più frequenti, con un Vecchio continente che vede continue migrazioni, da oltre i suoi confini, ma anche all’interno. Solo giorni fa una donna marocchina e il suo bimbo, giunti a Termoli senza nulla, si sono rivolti alla Curia.

Termoli, un porto di mare e un approdo di terra.

